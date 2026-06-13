Wild Boars nella storia della pallavolo CSI reggina: triplete con i titoli maschile, femminile e misto

La stagione sportiva 2025/2026 entra ufficialmente nella storia della pallavolo CSI reggina grazie all’impresa dei Wild Boars, capaci di conquistare nello stesso anno i campionati Maschile, Misto e Femminile, realizzando uno storico “treble” senza precedenti nel panorama locale. Un risultato straordinario che rappresenta il punto più alto di un percorso di crescita costruito nel tempo da una società che si è affermata come una delle realtà più competitive del movimento pallavolistico del territorio.

Alla guida del progetto, fin dalle origini, il presidente Domenico Gattuso, insieme a Giorgio Porcino ed Emanuela Moscato, figure che da oltre dieci anni rappresentano il nucleo dirigente della società. Nel corso degli anni il gruppo ha saputo rafforzarsi progressivamente, attirando atleti e atlete di livello sempre più alto e consolidando una struttura tecnica e organizzativa stabile e ambiziosa.

Il successo assume un valore ancora più significativo alla luce dei risultati delle stagioni precedenti: la squadra mista aveva infatti sfiorato più volte il titolo, fermandosi a una semifinale e due finali, mentre il settore maschile inseguiva da tempo la vittoria del campionato. Di contro, il settore femminile si è confermato ancora una volta dominante, conquistando il titolo per il quarto anno consecutivo e consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama CSI reggino.

La stagione 2025/2026 segna però una svolta storica: per la prima volta i Wild Boars hanno conquistato simultaneamente tutti e tre i titoli disponibili. Maschile, femminile e misto sono stati vinti nello stesso anno, completando un percorso sportivo definito senza precedenti nel contesto CSI della provincia di Reggio Calabria. Il risultato certifica la solidità del progetto, la continuità del lavoro tecnico e la crescita complessiva della società, costruita nel tempo grazie all’impegno di dirigenti, allenatori, atleti e atlete. Un successo che va oltre i trofei e che rappresenta una stagione destinata a restare nella storia del movimento pallavolistico locale.