Welfare, in Calabria il coordinamento sull’avvio del progetto “P.art.e.c.i.p.o”.

L’assessore al Welfare della Regione Calabria, Pasqualina Straface, ha convocato per domani, mercoledì 10 giugno, alle ore 11,30, nella sala turchese della Cittadella regionale di Catanzaro, un incontro di coordinamento dedicato all’avvio delle attività previste nell’ambito del PR Calabria Fesr Fse+ 2021-2027. Al centro della riunione ci sarà la priorità 4incl, obiettivo specifico eso4.12, riferita all’Avviso pubblico “P.art.e.c.i.p.o. – programmi articolati e coordinati in periferie organizzate”. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i minori, attraverso programmi coordinati di intervento nelle aree periferiche e più vulnerabili del territorio regionale.

All’incontro sono stati invitati i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Roghudi, Motta San Giovanni, Campo Calabro, Palmi, Corigliano-Rossano, Cirò Marina e Villa San Giovanni. Nel corso della riunione saranno esaminati gli aspetti di interesse comune connessi all’avvio delle attività progettuali, con l’obiettivo di definire un quadro condiviso di indirizzi e modalità operative per le successive fasi di attuazione degli interventi. L’obiettivo è favorire il coordinamento tra la Regione Calabria e gli enti locali coinvolti, in vista della realizzazione dei programmi destinati alle periferie e alle aree più vulnerabili del territorio regionale.