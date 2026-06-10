Volley calabrese verso il Trofeo delle Regioni in Sicilia: a Siderno la presentazione delle maglie ufficiali

Tutto pronto per il via ufficiale alla spedizione della pallavolo calabrese verso il Trofeo delle Regioni. Venerdì 12 giugno, alle ore 19:00, il Palazzetto dello Sport di Siderno ospiterà la cerimonia di presentazione delle maglie ufficiali che le rappresentative regionali della Calabria, maschile e femminile, indosseranno durante la competizione. Il Trofeo delle Regioni, prestigiosa vetrina del volley giovanile italiano, si svolgerà quest’anno in Sicilia dal 22 al 27 giugno. La cerimonia di Siderno rappresenterà dunque il primo momento pubblico della spedizione calabrese, chiamata a portare il nome della regione in una manifestazione di livello nazionale.

A legare il proprio nome a questa avventura sarà ancora una volta Sensation Profumerie, confermata main sponsor delle rappresentative calabresi dopo aver già griffato con successo, nelle scorse settimane, la Coppa Calabria. Una sinergia che testimonia la vicinanza del tessuto imprenditoriale locale ai valori dello sport giovanile.

Il sostegno delle istituzioni e del mondo sportivo

L’importanza dell’evento e il valore sociale che il volley rappresenta per il territorio saranno sottolineati dalla presenza di un parterre istituzionale di rilievo. Sono attesi, tra gli altri, gli interventi di Mariateresa Fragomeni, sindaco di Siderno; Eulalia Micheli e Giovanni Calabrese, assessori della Regione Calabria; Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria; Monsignor Cesare Di Pietro, vescovo della diocesi di Locri-Gerace; Antonello Scagliola, presidente del Comitato Italiano Paralimpico Calabria; Walter Malacrino, presidente regionale di Sport e Salute; Marco Mari, consigliere federale della Federazione italiana Pallavolo; Domenico Panuccio, presidente del Comitato territoriale Fipav Reggio Calabria; e Carmelo Sestito, presidente Fipav Calabria.

La loro presenza conferma il forte sostegno delle istituzioni locali e regionali verso i giovani atleti che avranno l’onore e l’onere di rappresentare l’intera Calabria nella grande festa del volley giovanile italiano. “Questo appuntamento – sottolinea Carmelo Sestito – non è solo una presentazione sportiva, ma il simbolo di una Calabria che fa squadra. I nostri ragazzi e le nostre ragazze porteranno in Sicilia non solo il loro talento, ma l’orgoglio di un’intera regione.”

L’appuntamento è fissato per venerdì 12 giugno presso il Palazzetto dello Sport di Siderno. La stampa, gli appassionati e la cittadinanza sono invitati a partecipare per dare la giusta carica e il caloroso in bocca al lupo ai giovani talenti del volley calabrese.