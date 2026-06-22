Volley, altro nuovo arrivo alla Domotek Reggio Calabria: ecco lo sloveno Klemen Šen

La Domotek Volley Reggio Calabria si rinforza con Klemen Šen. La società amaranto ha annunciato l’ingaggio del giovane schiacciatore sloveno, profilo dal pedigree internazionale e già protagonista con la maglia della Slovenia nella Volleyball Nations League. Classe 2002, alto 192 cm, Šen arriva in riva allo Stretto dall’ACH Volley Lubiana, club di vertice del campionato sloveno e protagonista in Europa, con cui ha collezionato importanti esperienze nelle Coppe Europee. Klemen Šen arriva alla corte di Mister Polimeni forte di un curriculum già significativo. Nelle scorse settimane, il nuovo schiacciatore amaranto ha fatto il suo esordio nella Volleyball Nations League con la Slovenia, una delle nazionali più competitive del panorama mondiale.

Nel debutto in VNL, il talento sloveno ha messo a referto 16 punti nella vittoria contro la Polonia, attuale leader del ranking mondiale, in una partita entrata nella storia della competizione. Una prestazione di altissimo livello che ha subito messo in luce le sue qualità: 3 muri e 2 ace nella partita d’esordio, dimostrando di essere un giocatore completo e già abituato a competere ai massimi livelli. Klemen continuerà il suo percorso in VNL, che riprenderà mercoledì a Lubiana, dove la Slovenia affronterà Canada, Bulgaria, Brasile e Italia. Un calendario di ferro che lo vedrà protagonista assoluto, prima di proseguire la stagione internazionale con la partecipazione all’Europeo 2026.

Giovane, dinamico e già abituato a confrontarsi con i migliori al mondo, Klemen Šen porta in amaranto qualità tecnica, energia e una mentalità vincente maturata tra campionati di vertice e impegni con la Nazionale. Il suo arrivo rappresenta un innesto che conferma l’ambizione della Domotek di allestire un roster competitivo per affrontare il campionato cadetto, puntando su un mix di esperienza e talento giovanile. L’ingaggio di Klemen Šen si inserisce in un progetto societario che sta prendendo forma giorno dopo giorno. L’obiettivo dichiarato dalla società è la salvezza, ma l’entusiasmo e la programmazione fanno già sognare una piazza intera, forte di un PalaCalafiore che nella scorsa stagione ha registrato il tutto esaurito con 7.000 spettatori in occasione della promozione.