Viola, il messaggio di Laquintana: “volevamo un finale diverso, ma è solo un ‘rinvio’. Torneremo più forti”

“Non è semplice trovare le parole giuste. Abbiamo iniziato l’anno con poche persone sugli spalti a vedere le nostre partite. Lo abbiamo concluso con più di 6000. Abbiamo riacceso il fuoco dentro di voi e, per noi, è stato qualcosa di incredibile. Volevamo chiudere in un’altra maniera. Fa male chiudere un anno incredibile senza aver raggiunto l’obiettivo più importante. Ma dopo questa caduta, Reggio sarà in grado di rialzarsi, perché merita un posto migliore”. Lo ha scritto su Instagram Vanni Laquintana dopo la mancata promozione della Viola.

La guardia pugliese ha aggiunto: “vorrei ringraziarvi uno a uno, ma ho incontrato talmente tante brave persone che la lista sarebbe infinita. Tra tutti voglio ringraziare la società, la proprietà, il dott. Calafiore che mi ha rimesso in piedi dopo un anno difficile, Peppe D’Agostino, la dott.ssa Bozzaotra e tutti i suoi collaboratori. Ma soprattutto i miei compagni di squadra: siamo e saremo per sempre un gruppo incredibile. Vi voglio bene. Questa non è una fine, è solo un rinvio. Torneremo più forti“.