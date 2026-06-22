Viola, il messaggio di Fernandez: “non è finita come sognavamo” e l’indizio sul futuro

Non poteva mancare il messaggio del capitano. Manu Fernandez la scorsa postseason l’ha vista dalla panchina, in telecronaca, da primo tifoso a causa di un brutto infortunio che l’ha costretto a stare fuori del parquet mentre la sua squadra si sfaldava, partita dopo partita. Quest’anno è ripartito con la solita umiltà, ha accettato anche di fare panchina di Clark all’inizio, di sacrificarsi per lasciare qualche tiro e qualche finalizzazione in più agli altri. Da capitano, da leader silenzioso. Purtroppo, la promozione non è arrivata.

Dopo la mancata promozione, su Instagram, il cestista argentino ha scritto: “cara Reggio, non è finita come sognavamo, ma siamo orgogliosi del percorso fatto. Grazie ai miei compagni per l’impegno, il sacrificio e la dedizione dimostrati ogni giorno. Un ringraziamento alla società e a tutte le persone che lavorano dietro le quinte e che ci hanno supportato durante tutta la stagione e un grazie speciale ai nostri tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e il loro affetto. Resta l’orgoglio e gli insegnamenti che questa stagione ci ha lasciato. Ora si continua a lavorare. Sempre Forza Viola“.

Nel finale un possibile indizio sul futuro: “ora si continua a lavorare. Sempre Forza Viola“. La volontà di restare c’è, Manu è ormai un reggino doc, si è integrato perfettamente, ha trovato tanti amici e non solo. Le valutazioni finali spetteranno però al nuovo coach.