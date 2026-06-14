Viola-Avellino, scritte shock al PalaCalafiore prima della finale: “Trust Merda”. La nota dei tifosi

Scritte shock apparse al PalaCalafiore, fra i seggiolini, con due colori inconfondibili: nero e arancio. Il messaggio è inequivocabilmente offensivo: “Trust i Merda“. L’obiettivo è stato quello di colpire i tifosi che, dalla rifondazione del 2019, hanno sostenuto la Viola fra mille sacrifici. Attraverso i social, il Supporters Trust neroarancio ha denunciato quanto accaduto rispondendo alle offese con una dura nota.

“Il grande giorno è arrivato, la Viola ha la possibilità di RITORNARE in B1 nazionale. Ebbene sì, dal lontano 2019 (storica data di fondazione di questa VIOLA) il Supporters Trust ha deciso di ripartire dalle ceneri, partendo dalla serie C, passando dalla b2 e dalla b1 per poi tornare in b2. Sono stati anni difficili, abbiamo affrontato e superato tanti ostacoli (ivi compresa la pandemia nazionale, riforme dei campionati, guerra in Ucraina e crisi energetica ), ma niente ci ha spaventati! Eravamo guidati da un UOMO un GALANTUOMO il nostro presidente Carmelo Laganà, tutto ci sembrava superabile e così è stato. Qualche “noto” giornalista oggi dimentica (sarà stata una vista ) di citare la storia di questa società, partendo dal presente, noi invece vogliamo ricordare tutti.

Dai soci fondatori (Gabriele Calabro, Cesare Petracca, Maurizio Marino, Carmelo Laganà, Emilia Mallamaci, Vincenzo Giarmoleo, Francesco Morabito, Tommaso Buffon, William Lo Cicero, Paolo Iaria, Angelo Campolo), al presidente Gabriele Calabro, all’attuale presidente Maurizio Marino, e tutto l’attuale Consiglio direttivo (ivi compreso il precedente Consiglio Direttico e i precedenti membri non citati (Alessandro Fosco, Maria Siclari, Carlo Rombolà), il precedente segretario Sandro Surace, tutti democraticamente eletti dalla nostra associazione. ALLEGHIAMO DOCUMENTI UFFICIALI.

Ultimi ma non per importanza I NOSTRI SOCI, oggi 150 iscritti che ogni anno da tutta Italia sono il cuore pulsante della associazione dando il loro grandissimo contributo alla Viola Reggio Calabria.

Siamo consapevoli che a qualcuno diamo fastidio, forse a più di qualcuno… non per ultimo a chi ha scritto le ignobili frasi offensive (VEDI FOTO) che fanno ‘bella’ mostra tra i seggiolini del Palacalafiore e che vogliamo denunciare.

A queste persone vogliamo dire: abbiamo creato la Viola per VOI, per la città di Reggio Calabria, GODETEVELA, GODIAMOCELA, pulita, sana, aperta a tutti, siamo tutti protagonisti di passaggio di qualcosa che resterà PER SEMPRE!

Il Supporters Trust resterà sempre UN UMILE SERVITORE.

FORZA VIOLA. Andiamo in B1, tutti in curva a sostenere questi ragazzi questi colori! VI ASPETTIAMO“.