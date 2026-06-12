Viola-Avellino, oltre 2000 biglietti bruciati in 2 giorni: sale la febbre per la finalissima dei Playoff

Cresce l’attesa, sale la tensione. La data segnata in arancione sul calendario è quella di domenica 14 giugno. Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, grazie all’intervento del sindaco Cannizzaro che ha risolto l’ultimo obbrobrio della vecchia amministrazione, si potrà giocare regolarmente Gara-3 della finale Playoff per la promozione in B1. I tifosi, in contemporanea alla grande notizia di ieri, dopo la rabbia espressa dalla società, hanno risposto alla grande staccando oltre 1000 biglietti.

Quest’oggi è arrivata un’altra risposta importante. Toccata quota 2156 prima della chiusura ufficiale della biglietteria, dunque, con qualche tifoso che sarà riuscito ad accaparrarsi un tagliando anche all’ultimo minuto. Continuando di questo passo, con un incremento previsto già domani e soprattutto domenica prima della partita, si supereranno sicuramente gli oltre 5000 presenti di Gara-1 trasformando Gara-3 in un inferno neroarancio!