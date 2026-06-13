Viola-Avellino, grande attesa per la finalissima dei Playoff: venduti oltre 3 mila biglietti

Grande attesa in città per in città per Gara-3 della finale Playoff di Basket per la promozione in B1. Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, grazie all’intervento del sindaco Cannizzaro che ha risolto l’ultimo obbrobrio della vecchia amministrazione, si potrà giocare regolarmente e la Viola sarà trascinata da un pubblico fantastico, già venduti 3 mila biglietti, contro un avversario tosto come Avellino.

Verso un PalaCalafiore infuocato: atteso il superamento dei 5000 spettatori

Le proiezioni sul dato finale della vendita dei biglietti indicano uno scenario di grande partecipazione. Con l’andamento attuale, si prevede con ogni probabilità il superamento degli oltre 5000 spettatori registrati in Gara-1, trasformando così il PalaCalafiore in un ambiente carico di energia e attesa.