Viola, arriva il primo addio: Matteo Marangon saluta e ha già trovato squadra

In attesa di capire in che categoria giocherà la Viola l’anno prossimo, con buona probabilità che si tratti ancora di Serie B Interregionale, in attesa di capire le reali chance relative alla situazione ripescaggio, arrivano le prime novità a roster. Nelle ultime ore è stata formalizzata la prima partenza rispetto al gruppo che ha chiuso la stagione. Matteo Marangon non è più un giocatore neroarancio. Il lungo originario di Voghera, arrivato a metà stagione per rinforzare la batteria di interni di coach Cadeo, ha firmato con Lions Bisceglie. Di seguito la nota della società pugliese.

Matteo Marangon a Bisceglie: il comunicato stampa

“La dirigenza dei Lions Bisceglie annuncia con soddisfazione l’ingaggio dell’atleta Matteo Marangon, ala-pivot classe 2004 di 201 centimetri. Il giocatore lombardo, originario di Voghera, è il sesto componente ufficializzato nell’organico della prima squadra in vista del prossimo campionato di Serie B2: si aggiunge al confermato Tengo Gogishvili ed agli arrivi di Davide Frizzarin, Lazar Vukobrat, Anoir Filahi e Fabio Galantino.

Il percorso cestistico

Matteo Marangon ha debuttato giovanissimo in C Silver con la canotta della Nuova Olimpia Voghera e si è successivamente messo in mostra a Tortona in Dng (Under 19 Eccellenza). Il passaggio nel bresciano, nelle fila del New Basket Mazzano (C Silver) ha preceduto l’esperienza siciliana di Barcellona: due annate a 6.2 punti di media complessivi in B2.

L’ultima stagione

Scelto in estate da Milazzo, Matteo Marangon ha risposto con cifre interessanti: 6.5 punti e 3.5 rimbalzi per gara in 17 minuti di impiego sul parquet). Non è un caso che l’ambiziosa Viola Reggio Calabria, in febbraio, abbia deciso di puntare su di lui per rinforzarsi vicino canestro. La formazione calabrese ha sfiorato il salto di categoria con il supporto concreto del lungo che ha sfoderato diverse prestazioni di qualità e sostanza.

Le caratteristiche tecniche

L’energia è il marchio di fabbrica di Matteo Marangon, lottatore d’area sui due lati del campo particolarmente generoso nel supporto ai compagni e risolutore efficace di diverse situazioni tattiche predilette da coach Vito Console. Skills che impreziosiscono il settore degli interni del team biscegliese in costruzione e si coniugano perfettamente con le aspettative del pubblico nerazzurro, abituato a chi si batte sotto le plance proprio come un vero leone. Benvenuto, Matteo!“.