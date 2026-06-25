Viola, al via i “tryout” giovanili per la nuova stagione. E spunta un indizio sul futuro della prima squadra

In attesa di capire in quale categoria giocherà la prima squadra, la Viola pensa al settore giovanile. Al via i “tryout” dedicati alle annate dal 2010 al 2014 per 3 giornate di basket al PalaCalafiore. Di seguito l’annuncio della società: “costruiamo il futuro insieme: al via i “Tryout” del Settore Giovanile della Redel Reggio Calabria. Tre giornate di basket al PalaCalafiore per i nati dal 2010 al 2014. La Redel Reggio Calabria, con l’obiettivo di fornire opportunità in ambito giovanile e accrescere la grande famiglia della Pallacanestro Viola, è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni per tre giornate speciali di allenamenti.

L’iniziativa si rivolge a tutti i giovani atleti e appassionati nati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 che desiderano mettersi in gioco, mostrare il proprio talento ed entrare a far parte del nostro settore giovanile in vista della stagione sportiva 2026/2027.

Le sedute di allenamento si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 luglio 2026 sotto la guida tecnica di Coach Giulio Cadeo e del suo staff, sul prestigioso parquet del PalaCalafiore di Pentimele.

Per garantire lo svolgimento di sessioni mirate e omogenee, le attività saranno suddivise in due turni giornalieri da 105 minuti ciascuno:

Turno 1 – 16.45/ 18.30 – Nati negli anni 2012/13/14

Turno 2 – 18.30/20.15 – Nati negli anni 2010/11

Per info e iscrizioni contatta:

settoregiovanile@pallacanestroviola.it.

o chiama il numero 347 709 4943

Il futuro ti aspetta“.

Nel messaggio si nasconde un possibile indizio sul futuro della prima squadra. Coach Cadeo, infatti, sarà presente personalmente a visionare i giovani talenti. L’esperto coach varesino si è dedicato parecchio ai giovani in carriera e potrebbe tornare a farlo in pianta stabile dall’anno prossimo. È praticamente certo, infatti, che non sarà più lui l’head coach della squadra, ma potrebbe passare a occuparsi del settore giovanile. In questo senso, la sua presenza ai tryout di luglio assumerebbe un significato differente.