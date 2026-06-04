Vincenzo Voce proclamato sindaco di Crotone: “sono emozionato”

La proclamazione ufficiale è arrivata oggi al seggio centrale dell’Ufficio elettorale del Tribunale di Crotone. Il giudice Emmanuele Agostini ha certificato l’elezione di Vincenzo Voce a sindaco di Crotone, attestando che il candidato “ha conseguito la maggioranza assoluta con 18.862 voti”. Dopo la convalida, Voce ha indossato la fascia tricolore nella sala “Falcone e Borsellino” del municipio e ha annunciato una fase di lavoro nel segno della continuità, del dialogo istituzionale e della definizione della nuova giunta.

Vincenzo Voce ufficialmente proclamato sindaco di Crotone

Vincenzo Voce è stato ufficialmente proclamato sindaco di Crotone. La convalida formale dell’elezione è giunta oggi al seggio centrale dell’Ufficio elettorale del Tribunale cittadino, chiudendo il passaggio istituzionale successivo al voto e aprendo formalmente il nuovo mandato amministrativo.

A sancire l’elezione è stato il giudice Emmanuele Agostini, che ha certificato il risultato ottenuto dal candidato. Il dato ufficiale è particolarmente significativo: Voce “ha conseguito la maggioranza assoluta con 18.862 voti”.

La proclamazione rappresenta il momento che trasforma l’esito elettorale in investitura istituzionale. Per la città di Crotone, si apre così una nuova fase amministrativa, nella quale il sindaco confermato punta a proseguire il percorso avviato nel precedente mandato.

La convalida al Tribunale e il risultato certificato

Il passaggio formale si è svolto presso il Palazzo di Giustizia, dove l’Ufficio elettorale del Tribunale di Crotone ha completato le procedure necessarie alla proclamazione. Il giudice Emmanuele Agostini ha sancito l’elezione di Vincenzo Voce, certificando la maggioranza assoluta raggiunta con 18.862 voti.

Questo elemento è il cuore della notizia: la proclamazione ufficiale conferma il mandato affidato dagli elettori al primo cittadino e consente l’avvio pieno della nuova fase di governo cittadino.

All’uscita dal Palazzo di Giustizia, Voce ha commentato con emozione il riconoscimento formale del risultato elettorale, legandolo al lavoro svolto negli anni precedenti e alla fiducia ricevuta dai cittadini.

L’emozione di Voce dopo la proclamazione

Dopo la convalida ufficiale, Vincenzo Voce ha espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto e per il riconoscimento arrivato dai concittadini al termine di un percorso amministrativo durato oltre cinque anni.

“L’emozione c’è sempre – ha dichiarato Voce all’uscita dal Palazzo di Giustizia – La gioia di vedersi riconoscere un risultato dai propri concittadini dopo cinque anni e mezzo di duro lavoro, è veramente molto gratificante”.

Le parole del sindaco richiamano il legame tra la riconferma e l’attività svolta nel mandato precedente. Voce ha espresso gratitudine verso gli elettori, verso la giunta uscente e verso il Consiglio comunale che lo ha sostenuto nella precedente esperienza amministrativa. Allo stesso tempo, ha rivolto gli auguri ai nuovi eletti, segnando l’avvio di un nuovo ciclo istituzionale.

Continuità amministrativa e nuovi progetti per Crotone

Il sindaco ha indicato subito la direzione del nuovo mandato: riprendere il lavoro amministrativo e portare avanti i progetti già avviati per la crescita della città. La linea è quella della continuità, ma anche dell’apertura a una fase che richiederà nuovo impegno e nuove responsabilità.

“Adesso ricominciamo a lavorare – ha aggiunto – anche se, in realtà, non ho mai smesso. L’obiettivo è quello di continuare con i tanti progetti che abbiamo iniziato per far crescere la città. C’è ancora tanto da fare, però voglio farlo insieme a tutti i cittadini e, come ho detto subito dopo l’esito del voto, voglio essere il sindaco di tutti”.

Il messaggio politico è chiaro: Vincenzo Voce intende porsi come sindaco dell’intera comunità cittadina, oltre le appartenenze e oltre il momento elettorale. La frase “voglio essere il sindaco di tutti” diventa il riferimento centrale della nuova fase amministrativa.

La fascia tricolore nella sala “Falcone e Borsellino”

Al termine della proclamazione, Voce si è recato nella sala “Falcone e Borsellino” del municipio di Crotone, dove ha formalmente indossato la fascia tricolore che lo accompagnerà nel nuovo mandato.

Il gesto ha un valore simbolico e istituzionale forte. Indossare la fascia significa assumere pienamente la rappresentanza della città e delle sue istituzioni. Dopo il passaggio al Tribunale, il ritorno in municipio ha segnato l’ingresso concreto nella nuova fase amministrativa.

La sala “Falcone e Borsellino” ha fatto da cornice a un momento che unisce il rito istituzionale alla responsabilità politica del mandato appena confermato.

Dialogo con la minoranza e confronto istituzionale

Tra i temi sottolineati da Vincenzo Voce c’è anche il rapporto con le forze di opposizione. Il sindaco ha evidenziato l’importanza del confronto istituzionale e della collaborazione sui temi che riguardano il futuro di Crotone.

“il dialogo con la minoranza sarà improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione sui temi che riguardano il bene della città. Le differenze politiche non devono impedire il confronto costruttivo nell’interesse della comunità”.

La dichiarazione indica la volontà di costruire un rapporto con la minoranza basato sul rispetto e sulla ricerca di convergenze quando in gioco ci sono gli interessi della città. Il riferimento al “confronto costruttivo” anticipa una possibile impostazione del nuovo mandato, nel quale il dibattito politico dovrà misurarsi con le esigenze concrete della comunità.

Nuova giunta, lavori alle battute finali

Un altro passaggio centrale riguarda la composizione della nuova squadra di governo. Vincenzo Voce ha confermato che il lavoro per definire la giunta è ormai alle battute finali. “Siamo in dirittura d’arrivo. A breve presenteremo una squadra competente e motivata, capace di affrontare le sfide che attendono Crotone nei prossimi anni”.

La formazione della nuova giunta sarà uno dei primi atti politici del mandato. Il sindaco annuncia una squadra “competente e motivata”, chiamata ad affrontare le sfide dei prossimi anni e a sostenere l’attività amministrativa nella prosecuzione dei progetti già avviati. L’attesa si concentra ora sui nomi e sulle deleghe, che definiranno l’assetto operativo dell’amministrazione comunale.