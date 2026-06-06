Villamesa di Calanna, torna l’Infiorata del Corpus Domini: la quarta edizione dedicata alla pace

Si rinnova anche quest’anno per la quarta edizione consecutiva l’appuntamento con l’Infiorata del Corpus Domini a Villamesa di Calanna. Un evento, organizzato dall’Associazione culturale “Gruppo Giovanile Villamesa”, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Calanna, la Proloco e l’associazione culturale Juntos, ed ormai atteso dai molti per poter ammirare l’opera artistica floreale e naturalistica che di anno in anno diventa sempre più ricercata nei particolari.

In questa edizione il titolo dell’opera sarà “Omnia in Christo”, si richiama il tema della Pace in cui l’immagine di Gesù Cristo sarà arricchita da opere tridimensionali rappresentanti gli elementi della Terra: acqua, fuoco, aria e terra. L’impegno degli organizzatori si immerge nella realtà attuale, in questo delicato momento storico dove guerra e pace sono protagonisti di un triste duello. Appuntamento, quindi, domenica 7 Giugno a partire dalle ore 18 in piazza Maria Ss delle Grazie di Villamesa di Calanna.