Villa San Giovanni, gattino salvato in strada: ora cerca una famiglia | FOTO

“Desidero innanzi tutto ringraziare le forze dell’ordine in borghese che, notando il rallentamento, hanno accostato e rallentato il traffico con le sirene, in quanto senza il loro supporto non sarei riuscito ad attraversare la strada (rischiando di essere investito) e mettere il sicurezza il micetto. Il gattino si trovava esattamente nel raccordo autostradale di Villa San Giovanni, in curva ed in mezzo alla strada, rischiando di essere investito e di provocare incidenti. Senza il pronto intervento non avrebbe avuto possibilità di sopravvivenza considerando che l’auto davanti a me l’ha evitato per qualche centimetro. È un bel esemplare simil siamese di circa 2 mesi. Lancio un appello per l’adozione in quanto sono impossibilitato per tenerlo, avendo già dei cani di grossa taglia in casa. Il micetto è stato visitato e gode di ottima salute”. Lo afferma in una nota Daniele Surace, referente e delegato Futuro Nazionale Reggio 624.

“Colgo l’occasione per lanciare un appello a chiunque si trovi in situazioni simili di non girarsi dall’altra parte, con qualsiasi essere vivente. Per poterlo salvare ho anche rischiato di essere investito, sarebbe bastato un camion a forte velocità in discesa. Ma lasciandolo lì al suo destino, con quale coscienza sarei rientrato a casa? L’indifferenza è la prima causa del degrado dell’umanità. Anche gli animali sono creature del signore e meritano rispetto. Chiunque fosse interessato può contattarmi via SMS o telefonicamente al 3717806348” .