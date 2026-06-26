Villa San Giovanni, gatta scomparsa da Santa Trada: l’appello per ritrovare Juve

“Da giovedì mattina 25 giugno 2026 la mia gatta Juve è scomparsa da Santa Trada – Via Petrello (Villa San Giovanni). Juve ha 3 anni e 3 mesi, è bianca e nera, ha gli occhi verdi ed è sterilizzata. Juve non è una gatta che si allontana. Usciva solo un po’ la mattina, facendo avanti e indietro nei dintorni di casa, per poi rientrare sempre entro l’ora di pranzo. Negli ultimi tempi usciva persino meno del solito. Ogni tanto rincorreva qualche gatto di una colonia vicina per allontanarlo, ma non si spingeva mai lontano”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla giornalista di Villa San Giovanni Francesca Meduri e proprietaria della gattina Juve.

“Per questo la sua scomparsa mi sembra davvero inspiegabile. L’ho cercata ovunque fosse possibile, ma non ho trovato alcuna traccia. Viviamo in una zona di campagna e la mia paura più grande è che possa essersi ferita o essere rimasta bloccata in un punto difficile da raggiungere. Di fronte a casa ci sono anche un piazzale e dei container, quindi non posso escludere che si sia rifugiata lì o che sia rimasta accidentalmente chiusa in qualche deposito o altro luogo non facilmente accessibile”.

“C’è poi un’altra possibilità che continua a tormentarmi. Proprio ieri è arrivato un corriere per una consegna e mi chiedo se, senza che nessuno se ne accorgesse, Juve possa essere salita all’interno del furgone o di un altro mezzo in sosta. So che è solo un’ipotesi, ma in questo momento non riesco a escludere nulla. Juve è una gatta un po’ diffidente e non si lascia prendere facilmente, ma non è aggressiva. Quando si fida è dolcissima e molto affettuosa.”

“Vi chiedo con tutto il cuore di controllare terreni, casolari, depositi, container, giardini, cespugli, sotto le auto e qualsiasi posto dove una gatta spaventata o ferita potrebbe essersi nascosta. Se abitate anche fuori dalla nostra zona e vi sembra di aver visto una micia con queste caratteristiche, vi prego di contattarmi: se fosse salita accidentalmente su un mezzo, potrebbe trovarsi anche a diversi chilometri da casa. Offro una ricompensa a chi fornirà informazioni utili che porteranno al ritrovamento di Juve. Se qualcuno l’ha vista o sa qualcosa, vi prego di contattarmi subito in privato oppure al numero 3405341762”.

“Vi chiedo di condividere questo post il più possibile. Juve non è solo una gatta. Juve è la mia famiglia. Insieme agli altri miei gatti rappresenta tutto per me. Chi mi conosce sa quanto li amo e quanto facciano parte della mia vita. Non sapere dove sia, se stia bene, se sia ferita o abbia bisogno di aiuto è un dolore che non riesco a descrivere. Continuerò a cercarla finché non saprò cosa le è successo. Vi prego, aiutatemi a riportarla a casa”.