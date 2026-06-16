Villa San Giovanni, droga nascosta su un autoarticolato nell’area imbarchi: arrestato un uomo

L’intervento dei Carabinieri nel piazzale ANAS, punto di transito verso la Sicilia: l’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio, ma il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari

droga nascosta su un autoarticolato
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di droga occultato su un autoarticolato con rimorchio fermo presso il piazzale ANAS nell’area degli imbarchi per la Sicilia. Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

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