Villa San Giovanni, De Marco sulla riapertura dello stadio Santoro: “Un traguardo importante per lo sport cittadino”

La prossima ripresa delle attività sportive e agonistiche allo stadio comunale “Santoro” di Villa San Giovanni viene accolta con soddisfazione dal consigliere comunale Domenico De Marco, che in una nota parla di un risultato importante per società sportive, cittadini e atleti. “Non posso che esordire con l’esprimere sentimenti di soddisfazione e di vera gioia nell’ apprendere la notizia di questi giorni della ripresa prossima delle attività sportive e agonistiche nello stadio Comunale “Santoro” per la prossima stagione calcistica. Da uomo di sport, da sempre vicino alle attività delle società calcistiche a tutti i livelli, dilettantistici e professionistici, la riapertura agli sportivi, cittadini e atleti, di uno stadio è sicuramente un traguardo importante che da rappresentante politico cittadino ho seguito, sollecitato, segnalato ed evidenziato nell’ambito delle mie prerogative di controllo dell’attività amministrativa”. Comincia così la nota del consigliere comunale di Villa San Giovanni Domenico De Marco.

Il sostegno alla rinascita del calcio villese

“Tutto ciò a supporto di chi in questi anni si è sacrificato nel mantenere il lumicino dei valori dello sport con impegno e abnegazione, con la presenza giornaliera e costante del “calcio dei piccoli” e che oggi potrebbe vedere ripagato il proprio lavoro con la rinascita della Villese, storica società di calcio dilettantistica alla quale auguro di poter calcare nuovamente i campionanti di categoria che ha affrontato nel recente passato e non solo, con risultanti di assoluto rilievo. E pertanto è ancor di più motivato e rinnovato il mio impegno da uomo di sport e delle istituzioni, potendo già garantire sin da subito il mio supporto in tal senso per una rinascita del calcio a Villa San Giovanni.

In tale ottica ritengo che un connubio importante potrebbe essere lanciato con il supporto della nuova Città Metropolitana per poter accedere a linee di finanziamento sovracomunale e migliorare definitivamente in termini concreti la struttura sportiva esistente in considerazione di deroghe che devono essere comunque sanate nei prossimi anni affinché non sia un rincorrere le autorizzazioni annuali ma si concretizzi realmente e definitivamente l’agibilità tecnica e sportiva dell’impianto Santoro.

In tal senso è fondamentale comunque far si che lo stadio si presenti sin da subito “libero” e decoroso con lo spostamento di quel punto di raccolta di rifiuti e di altri “suppellettili” che non hanno alcuna attinenza con l’impianto sportivo e che ci sia un concreto impegno da parte di tutto gli organi competenti per il mantenimento della struttura sportiva in modo continuo e non saltuario. E come sempre, se ci saranno questi presupposti, sarà la Città ad aver concretamente raggiunto un risultato importante, perché dallo sport e dalla sana pratica sportiva si può solo prendere esempio e crescere tutti assieme”.