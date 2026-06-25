Vibo Valentia, tornano in mare due tartarughe Caretta Caretta salvate dalla Guardia di finanza

Sono tornate in mare Franca e Antonella, due esemplari di tartaruga marina Caretta Caretta salvate nei mesi scorsi da un’unità navale del Reparto operativo aeronavale (Roan) della Guardia di finanza di Vibo Valentia. Le due tartarughe sono state rilasciate nelle stesse acque in cui erano state soccorse e alla loro ‘liberazione’ hanno partecipato anche i ragazzi ‘speciali’ dell’associazione Il Dono di Jonadi. I due esemplari di Caretta Caretta, due femmine non ancora in età di riproduzione, erano state recuperate la prima nel mese di maggio al largo di Vibo Marina (Vibo Valentia) e l’altra a settembre 2025, al largo di Cetraro (Cosenza). Le tartarughe avevano diverse ferite da strozzamento dovute all’ingestione di detriti plastici. Affidate alle cure del Centro recupero M.A.R.E. tartarughe e animali marini di Montepaone (Catanzaro), Franca e Antonella sono state sottoposte ad un delicato intervento chirurgico che le ha portate al completo recupero delle funzioni vitali.