Vibo Valentia, scoperta discarica abusiva di Eternit: sequestrata un’area di 11 mila metri quadrati

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Guardia di Finanza Vibo Valentia, da tempo impegnate nel monitoraggio e nella tutela del territorio, hanno intensificato la consueta e capillare attività in tutto il territorio vibonese al fine di reprimere il degrado ambientale. Durante il monitoraggio della cantierizzazione locale e degli appalti in essere, i militari hanno riscontrato vari casi di gestione di rifiuti edilizi non conformi alle norme vigenti, fino al rinvenimento di una vera e propria discarica abusiva contenente Eternit.

Invero, nel corso delle verifiche effettuate, i Finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia, tramite l’ausilio di personale dell’ARPACAL, hanno rinvenuto 70 metri cubi di rifiuti di vario genere, compreso un ingente quantitativo di pericoloso Eternit, depositati senza nessuna precauzione, in sprezzo alle vigenti norme in materia di tutela ambientale.

Concordando con l’assunto investigativo, la locale Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Vibo Valentia, il sequestro preventivo di un’area di circa 11.000 mq adibita a discarica abusiva. Per la Guardia di Finanza il contrasto agli illeciti ambientali rappresenta una priorità fondamentale per la salvaguardia del territorio ed alla salute dei cittadini.