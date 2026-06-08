Vibo Valentia ospiterà il 9° Centro Estivo Karate Calabria 2026 della FIJLKAM | INFO

Come ha comunicato il presidente del settore karate federale, la grande Maestra e presidente Viola Zangara, sono ufficialmente aperte le iscrizioni al 9° Centro Estivo Karate Calabria 2026, appuntamento ormai consolidato nel panorama regionale del karate, che quest’anno giunge alla sua nona edizione. L’evento si svolgerà dal 7 al 12 luglio 2026 presso l’Hotel 501 di Vibo Valentia, struttura a quattro stelle che ospiterà atleti, tecnici e appassionati provenienti da tutta la Calabria e da altre regioni italiane. Anche per questa edizione il programma prevede un’importante offerta formativa e sportiva, grazie alla presenza di docenti e atleti di altissimo livello che metteranno a disposizione dei partecipanti la propria esperienza tecnica e agonistica.

Tra gli ospiti figurano:

Maestro F. Maffolini, già Allenatore della Nazionale Italiana e della Nazionale del Lussemburgo;

Maestro A. Califano, già Allenatore della Nazionale Italiana;

Avv. Giuseppe Notarianni, Arbitro Mondiale WKF e Presidente CNUG;

Emanuele Califano, Campione d’Italia Assoluti, Campione d’Europa e Campione del Mondo 2025.

La grande novità dell’edizione 2026 sarà la gita al Parco Acquatico Odissea 2000 di Rossano, uno dei più grandi e rinomati parchi acquatici del Sud Italia. L’iniziativa sarà aperta non solo ai partecipanti del Centro Estivo, ma anche agli esterni che vorranno prendere parte alla giornata di svago e aggregazione.

Il Centro Estivo Karate Calabria rappresenta un’importante occasione di crescita tecnica, confronto sportivo e socializzazione per giovani karateka e tecnici, in un contesto che coniuga formazione, divertimento e condivisione dei valori dello sport. Tutte le informazioni relative all’evento e la documentazione necessaria per l’iscrizione sono disponibili sul sito FIJLKAM Calabria e tramite il QR Code presente nel materiale promozionale. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 20 giugno 2026. Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione è possibile consultare la pagina dedicata sul portale FIJLKAM Calabria.