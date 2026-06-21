Veronica Rigoni, la stratega dei social di Occhiuto: dal maestro Berlusconi ai successi “Made in Calabria”

Al tempo di Instagram potremmo modificare una famosa massima dicendo che dietro la comunicazione social di un grande uomo, c’è sempre una grande donna. È il caso di Roberto Occhiuto, uno dei presidenti di Regione più amati e conosciuti d’Italia, molto apprezzato online grazie alla sua comunicazione in grado di intercettare un vasto pubblico e diventare virale. Comunicazione curata da Veronica Rigoni, paradossalmente, lontana dai riflettori e dalle apparenze.

Il suo apporto, silenzioso ma efficace, contribuisce alla crescita esponenziale, in termini strettamente numerici e in termini di popolarità che Occhiuto ha convertito anche nelle ultime elezioni regionali con una vittoria schiacciante su Pasquale Tridico.

Rigoni ha avuto un mentore non da poco: Silvio Berlusconi, autentico maestro della comunicazione, in grado di rubare sempre la scena e di lanciare messaggi efficaci e far sempre parlare di sé.

Veneta, classe 1989, Veronica Rigoni è entrata in politica a soli 18 anni lavorando sul campo, a contatto con territori, sezioni di partito, strategie elettorali e comunicative. Negli anni ha partecipato all’organizzazione e alla gestione di centinaia di campagne amministrative, regionali e nazionali.

Importante il lavoro svolto, poco più che ventenne, in Veneto per Luca Zaia, affinando, campagna dopo campagna, la capacità di leggere e interpretare le istanze dei territori capitalizzandole poi in consenso. Dal Veneto è poi passata, direttamente, a Roma. Camera dei Deputati, in mano la comunicazione digitale del Gruppo Forza Italia.

Negli stessi anni ha curato la comunicazione dell’allora capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini e successivamente di Roberto Occhiuto, collaborando con i ministri di FI. Parallelamente ha affiancato il presidente Silvio Berlusconi nella creazione e nella produzione di contenuti digitali destinati ai canali online.

Il suo apporto è stato fondamentale in un momento storico di forte cambiamento della comunicazione politica che, piaccia o non piaccia, oggi passa anche dai social, veicolo che permette di diffondersi in maniera capillare su tutto il territorio e arrivare anche fasce d’età differenti, in particolar modo a quei giovani che non guardano i Tg e sono poco avvezzi alle piazze fisiche.