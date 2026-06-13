Vasco Rossi, consegnato l’invito ufficiale per ricevere il “Taormina Legend Award”

Il presidente della Fondazione Taormina, Valeria Brancato, ha incontrato Vasco Rossi a Olbia per consegnargli personalmente l’invito ufficiale della Città di Taormina, firmato dal Sindaco Cateno De Luca, e della Fondazione Taormina per ricevere il “Taormina Legend Award”, prestigioso riconoscimento alla carriera istituito nell’ambito della prima edizione del Taormina Music Awards. L’appuntamento è in programma il prossimo 19 settembre 2026 al Teatro Antico di Taormina, luogo simbolo della musica e dello spettacolo internazionale. L’invito assume un significato particolare perché il 2026 segna il venticinquesimo anniversario dell’esibizione di Vasco Rossi al Teatro Antico, avvenuta nel 2001 nell’ambito del Festivalbar, un’esibizione rimasta nella memoria della città e di migliaia di fans.

Il Comune di Taormina e la Fondazione Taormina intendono rendere omaggio a uno degli artisti più rappresentativi della musica italiana

Attraverso il “Taormina Legend Award”, il Comune di Taormina e la Fondazione Taormina intendono rendere omaggio a uno degli artisti più rappresentativi della musica italiana, protagonista di oltre quarant’anni di carriera e autore di canzoni che hanno accompagnato generazioni di italiani. La consegna dell’invito ha già suscitato grande attenzione tra i fan dell’artista. Lo stesso Vasco Rossi ha infatti condiviso la notizia attraverso i propri canali social ufficiali, contribuendo a rilanciare l’appuntamento e il legame speciale che continua a unire il cantante alla città di Taormina. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha rilanciato sui social con un ulteriore messaggio indirizzato a Vasco: “Ti aspetto a Taormina per raccontarti la mia vita spericolata!”