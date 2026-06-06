Vannacci lancia Futuro Nazionale e annuncia l’ingresso di cinque parlamentari

Roberto Vannacci annuncia l’ingresso di cinque parlamentari in Futuro Nazionale e accelera la costruzione della nuova realtà politica. L’ufficializzazione è arrivata oggi nel corso di una conferenza stampa a Viareggio, in provincia di Lucca, dove l’ex generale della Folgore ha presentato le nuove adesioni al progetto politico.

La conferenza stampa a Viareggio

L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa a Viareggio, in provincia di Lucca. In quella sede, Roberto Vannacci ha voluto presentare le nuove adesioni come il risultato di un interesse spontaneo verso il progetto politico di Futuro Nazionale. Il messaggio è chiaro: il movimento non viene descritto come una forza in cerca di adesioni a ogni costo, ma come un progetto capace di attrarre amministratori e rappresentanti istituzionali che scelgono di avvicinarsi autonomamente.

Vannacci ha spiegato: “non siamo noi che facciamo la questua, ma sono loro stessi che si sono rivolti a noi, perché credono nel progetto e nel fatto di portare avanti questa novità politica degli ultimi 15 anni in Italia… Ci sono anche tanti sindaci, consiglieri comunali e molti consiglieri regionali che ci hanno contattato e molti quelli che ci hanno già raggiunto. Questo dimostra anche quello che Futuro Nazionale vuol portare avanti”.

Le cinque new entry ufficializzate da Vannacci

Nel corso della conferenza stampa, Vannacci ha ufficializzato i nomi dei cinque nuovi ingressi in Futuro Nazionale. Si tratta di Domenico Furgiuele, Gianangelo Bof, Attilio Pierro, Davide Bergamini e dell’eurodeputato Antonio Maria Rinaldi. Le adesioni vengono presentate come un passaggio importante nella crescita del movimento. L’ingresso di parlamentari nazionali e di un eurodeputato consente infatti a Futuro Nazionale di rafforzare la propria visibilità politica e istituzionale, non solo sul piano territoriale ma anche in Parlamento e in Europa. Il dato assume ulteriore rilievo perché alcune delle nuove adesioni provengono da partiti già radicati nel centrodestra. Il comunicato sottolinea infatti che Vannacci ha “sottratto” due deputati a Forza Italia e altri due alla Lega di Matteo Salvini.

Sindaci, consiglieri comunali e regionali: la rete territoriale rivendicata da Vannacci

Nel suo intervento, Vannacci non si è limitato a parlare dei cinque parlamentari. L’ex generale ha rivendicato anche contatti e adesioni da parte di amministratori locali, sindaci e consiglieri. Le sue parole sono nette: “ci sono anche tanti sindaci, consiglieri comunali e molti consiglieri regionali che ci hanno contattato e molti quelli che ci hanno già raggiunto”.

Il riferimento agli amministratori locali è importante perché indica la volontà di Futuro Nazionale di non restare soltanto un progetto parlamentare o mediatico, ma di costruire una presenza diffusa sui territori. Sindaci, consiglieri comunali e consiglieri regionali rappresentano infatti il primo livello di radicamento politico e organizzativo.

“La novità politica degli ultimi 15 anni in Italia”

Nel presentare le adesioni, Roberto Vannacci ha definito Futuro Nazionale come una novità politica. Il passaggio più forte della sua dichiarazione è quello in cui parla del progetto come della “novità politica degli ultimi 15 anni in Italia”. Questa formula serve a collocare il movimento in una dimensione ambiziosa. Vannacci punta a presentare Futuro Nazionale non come una semplice aggregazione di parlamentari in uscita da altri partiti, ma come un soggetto capace di introdurre un elemento nuovo nella politica italiana.