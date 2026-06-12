Vandalizzato il parco giochi di Jonadi: distrutti giochi e danni alla pavimentazione antitrauma

Un gesto che colpisce uno dei luoghi simbolo della socialità cittadina e che lascia amarezza tra amministratori e famiglie. Il sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, ha annunciato di aver presentato una formale denuncia dopo i danneggiamenti registrati all’interno del parco comunale ‘Le paperelle‘, dove è stato distrutto uno dei giochi destinati ai bambini e sono stati riscontrati ulteriori danni causati dall’ingresso di moto e altri mezzi non autorizzati. L’episodio è stato denunciato dallo stesso primo cittadino attraverso una nota: “Oggi ho perso“, dice Signoretta.

“Lo dico con sincerità e con molta amarezza, perché questa mattina ho dovuto presentare una formale denuncia per i danneggiamenti subiti nel parco comunale ‘Le paperelle‘”. Le immagini del sistema di videosorveglianza installato nell’area potrebbero ora consentire di identificare i responsabili. Secondo quanto riferito dal sindaco le telecamere avrebbero ripreso sia chi ha danneggiato uno dei giochi recentemente installati sia coloro che hanno utilizzato impropriamente il parco transitando con motocicli e altri veicoli, provocando danni alla pavimentazione antitrauma realizzata per garantire la sicurezza dei più piccoli.

“È una sconfitta per chi amministra – sottolinea il sindaco – perché negli ultimi mesi sono state investite risorse, energie e tempo per restituire ai bambini e alle famiglie luoghi più belli, più sicuri e più accoglienti. Stiamo ristrutturando i parchi giochi comunali, installando nuovi giochi certificati e realizzando interventi di manutenzione e miglioramento”. “Continueremo a prenderci cura di Jonadi, a investire nei suoi spazi e a migliorarli. Ma oggi resta l’amarezza“, conclude Signoretta.