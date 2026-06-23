USA-Iran, disgelo anche ai Mondiali: si allentano le restrizioni, la concessione per la partita contro l’Egitto

Dopo l’accordo di pace firmato tra USA e Iran, arriva anche il disgelo calcistico. Il governo americano sta, infatti, allentando le restrizioni sull’ingresso della nazionale iraniana negli Stati Uniti in vista della sua terza partita dei Mondiali, consentendo ai giocatori di entrare due giorni prima del match con l’Egitto. “Per la terza partita della nazionale iraniana a Seattle, il 26 giugno, alla squadra è stato concesso di entrare negli Stati Uniti due giorni prima della partita“, ha dichiarato alla Cnn un portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna.

“La squadra iraniana dovrà comunque lasciare il Paese il giorno stesso in cui terminerà la partita. Le misure di sicurezza e il protocollo generale rimangono invariati. Rimaniamo impegnati a garantire un torneo il più sicuro possibile per i giocatori, lo staff e i tifosi“, ha dichiarato.