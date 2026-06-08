Università di Messina, cerimonia in Aula Magna per l’assunzione di 35 ricercatori a tempo determinato

Sono stati accolti nel corso di una breve cerimonia, tenutasi in Aula Magna a Messina, i 35 ricercatori a tempo determinato assunti oggi da Unime in una prima tranche, nell’ambito della mission di Ateneo relativa al potenziamento del reclutamento dei ricercatori e alla valorizzazione della ricerca. Altri ricercatori verranno assunti nel prossimo mese di ottobre. Alla cerimonia erano presenti il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, il Prorettore vicario, prof. Giuseppe Giordano, la Prorettrice alla Ricerca, prof.ssa Paola Dugo, il Prorettore al Diritto allo studio, prof. Antonino Germanà, il Prorettore all’Organizzazione amministrativa, prof. Antonio Saitta, il Direttore generale, dott. Pietro Nuccio, dirigenti e docenti.

“In un’epoca ormai legata alla digitalizzazione,- ha detto il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari- abbiamo ritenuto che la stipula del contratto in un momento formale con una piccola cerimonia in Aula Magna, potesse essere una iniziativa gradita sia ai nostri ricercatori che oggi vedono coronati i loro sacrifici con tanti anni di studio che una soddisfazione per i Direttori di Dipartimento che avranno così all’interno della loro compagine persone con nuove idee e cariche di entusiasmo e che faranno da complemento all’esperienza dei ricercatori senior. E’ inoltre una gioia anche per l’Ateneo tutto perchè reclutare giovani significa guardare al futuro” Al momento della firma del contratto sessennale, il Rettore ha consegnato a ciascuno dei bigliettini da visita personalizzati con il ruolo che da oggi ricopriranno all’interno dell’Ateneo.