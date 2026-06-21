UNARMA Catanzaro, parte il monitoraggio nei presidi dei Carabinieri: visite nei reparti per verificare le condizioni di lavoro

“I vertici della Segreteria Provinciale di Catanzaro del sindacato dei Carabinieri UNARMA, composta dal dott. Sergio Riccio, Segretario Generale Provinciale, e dal dott. Francesco Masotina, Vice Segretario Generale Provinciale, hanno avviato un programma di visite presso i reparti territoriali della provincia, finalizzato a verificare direttamente le condizioni degli ambienti di lavoro in cui quotidianamente operano i Carabinieri. Le prime visite hanno interessato le Stazioni Carabinieri di Borgia e Squillace”. Lo afferma in una nota UNARMA.

“L’attività proseguirà nei prossimi giorni presso le Stazioni di Pentone, Taverna, Gimigliano, Gagliano ed altri reparti del territorio provinciale, per poi ritornare presso le sedi già visitate in passato al fine di verificare l’effettiva risoluzione delle criticità precedentemente segnalate. L’obiettivo è quello di accertare concretamente se gli interventi richiesti siano stati realizzati e se l’Amministrazione abbia adottato tutte le misure necessarie per garantire ai Carabinieri condizioni di lavoro adeguate, sicure ed efficienti”.

“Qualora dovessero emergere problematiche ancora irrisolte o nuove criticità, UNARMA provvederà a rappresentarle tempestivamente alle competenti autorità, affinché vengano adottati i necessari provvedimenti correttivi. Per UNARMA, infatti, la tutela del personale passa anche dalla qualità degli ambienti di lavoro. I Carabinieri devono poter svolgere il proprio servizio in strutture sicure, funzionali e rispettose della loro professionalità e dignità. La presenza sul territorio, il confronto diretto con i colleghi e la verifica costante delle condizioni di lavoro rappresentano il metodo di UNARMA: ascoltare, controllare, documentare e intervenire, sempre nell’esclusivo interesse dei Carabinieri”.