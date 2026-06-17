UNARMA Calabria rafforza la Segreteria di Cosenza: entrano Carlomagno e Crusco

Il Consigliere Regionale di UNARMA Calabria, Dott. Antonio Cardamone, comunica con particolare soddisfazione l’ingresso di due figure di assoluto valore professionale all’interno della Segreteria Provinciale di Cosenza. Il Luogotenente Giuseppe Carlomagno, attuale Comandante della Stazione Carabinieri di Scalea, assume l’incarico di Consigliere Provinciale, mentre l’ Appuntato Scelto Antonio Crusco, referente telematico della Compagnia di Scalea, assume l’incarico di Vice Segretario Generale Provinciale di Cosenza.

Cardamone dichiara: “Accogliamo con grande soddisfazione due colleghi che rappresentano un importante valore aggiunto per tutta la provincia di Cosenza. Parliamo di professionisti stimati che, oltre a ricoprire incarichi di rilevante responsabilità, hanno scelto di mettere la propria esperienza e la propria disponibilità al servizio dei colleghi attraverso l’attività sindacale.”

Cardamone continua: “La disponibilità di professionisti nonché veterani del settore ad assumere incarichi all’interno di UNARMA rappresenta un segnale estremamente significativo. Significa credere nel progetto che stiamo portando avanti e condividere la volontà di costruire un sindacato sempre più vicino alle reali esigenze dei Carabinieri. La loro presenza consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra capacità di ascolto e di supporto sul territorio, offrendo ai colleghi punti di riferimento qualificati e sempre disponibili al confronto.”

“Quando colleghi che quotidianamente operano in realtà complesse e delicate decidono di impegnarsi in prima persona per la tutela del personale, il messaggio che arriva è chiaro: partecipazione, competenza e spirito di servizio possono fare la differenza. Questo è il modello di sindacato che vogliamo continuare a costruire.”

Cardamone conclude: “L’ingresso di Giuseppe Carlomagno e Antonio Crusco rappresenta non solo un importante rafforzamento della Segreteria Provinciale di Cosenza, ma anche una concreta attestazione di fiducia nei confronti del lavoro che UNARMA sta portando avanti in tutta la Calabria. Continueremo a crescere con serietà, credibilità e presenza costante sul territorio, mettendo sempre al centro i colleghi e le loro esigenze. A Giuseppe e Antonio rivolgo il più sincero benvenuto e l’augurio di buon lavoro, certo che il loro contributo sarà prezioso per tutta la nostra organizzazione.”