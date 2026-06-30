UNARMA Calabria: “meno scenografia e più sostanza nella tutela dei Carabinieri”

“La delegazione era composta da un solo rappresentante: il Segretario Generale Regionale UNARMA Calabria, Fabio Riccio. Una scelta che rappresenta perfettamente la nostra idea di sindacato. Per ascoltare i colleghi non serve presentarsi con un’armata Brancaleone. Non servono cortei, fotografie di gruppo o delegazioni numerose. Bastano due occhi per vedere le criticità, due orecchie per ascoltare chi ogni giorno presta servizio sul territorio e una voce capace di portare quelle problematiche sui tavoli dove si decidono le soluzioni”.

“La forza di un sindacato non si misura dal numero di persone che varcano il cancello di una caserma. Si misura dalla credibilità che riesce a costruire, dalle battaglie che porta avanti e dai risultati che riesce a ottenere per i colleghi. Confondere la presenza con l’efficacia è un errore che, prima o poi, presenta il conto. Perché nel sindacato, come nella vita, i numeri da soli non bastano. Le fotografie durano qualche ora, i comunicati qualche giorno. I risultati, invece, restano. UNARMA continuerà a percorrere questa strada: meno scenografia e più sostanza, meno comparse e più rappresentanza, meno apparenza e più tutela concreta dei Carabinieri. Perché alla fine ciò che conta non è quanti siamo quando entriamo in un reparto, ma cosa riusciamo a fare quando ne usciamo”.