UNARMA Calabria in visita all’Infermeria Presidiaria della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria

La delegazione di UNARMA Calabria, composta dal Segretario Generale Regionale Calabria Fabio Riccio e dal Segretario Provinciale di Cosenza e Consigliere Regionale Dott. Antonio Cardamone, ha effettuato una visita sindacale presso l’Infermeria Presidiaria della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. La delegazione è stata ricevuta dal Comandante dell’Infermeria, il Colonnello Medico Domenica Tigani, dal Brigadiere Davide Nicolosi e dagli altri collaboratori della struttura, ai quali va il ringraziamento di UNARMA per la disponibilità e la cortese accoglienza riservata alla delegazione durante l’intera visita.

Riccio dichiara: “La visita odierna aveva lo scopo di conoscere da vicino una realtà che rappresenta un importante punto di riferimento per il personale dell’Arma dei Carabinieri. L’Infermeria Presidiaria svolge infatti una funzione essenziale a favore degli allievi frequentatori, del quadro permanente della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e, in maniera altrettanto significativa, di tutto il personale in servizio presso i reparti territoriali della provincia di Reggio Calabria. Abbiamo riscontrato una struttura efficiente, ben organizzata e caratterizzata da elevata professionalità.”

“L’impressione complessiva è stata estremamente positiva e desidero esprimere il mio sincero apprezzamento al Colonnello Tigani per l’eccellente lavoro di coordinamento e gestione svolto alla guida dell’Infermeria Presidiaria della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.”

Riccio continua: “Tra i numerosi servizi offerti dall’Infermeria Presidiaria meritano particolare attenzione quelli dedicati ad agevolare i Carabinieri nelle attività connesse alle proprie abilitazioni. La struttura consente infatti di effettuare gli accertamenti necessari per il rinnovo delle patenti di guida civili, delle patenti nautiche e delle autorizzazioni al porto d’armi, rappresentando un servizio estremamente utile per il personale. Abbiamo inoltre apprezzato la possibilità di accedere a visite cardiologiche specialistiche, ulteriore testimonianza dell’attenzione che questa struttura riserva alla tutela della salute dei militari.”

“Particolarmente interessante è anche il progetto relativo al nuovo studio dentistico presente all’interno della struttura. Abbiamo potuto constatare che i locali e le attrezzature risultano già completati e dotati di strumentazioni moderne e all’avanguardia, ma il servizio non è ancora operativo poiché si è in attesa dell’individuazione del personale sanitario specializzato necessario a garantirne il funzionamento. Si tratta di un investimento importante che, una volta attivato, rappresenterà un ulteriore valore aggiunto per il personale dell’Arma della provincia di Reggio Calabria.”

“Considerata l’importanza di questo servizio, la delegazione ha immediatamente informato la Segreteria Generale di UNARMA a Roma affinché possa interloquire con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e sostenere ogni utile iniziativa finalizzata ad accelerare la ricerca del personale necessario per l’attivazione dello studio dentistico. Riteniamo infatti che una struttura già completata, moderna e tecnologicamente avanzata debba essere resa operativa nel più breve tempo possibile.”

“Unitamente alla Segreteria Generale, continueremo a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda, mantenendo un costante confronto con il Comando Generale e con la stessa Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Il nostro obiettivo è contribuire concretamente all’apertura del servizio, formulando, ove necessario, anche proposte e soluzioni alternative che possano agevolare il raggiungimento del risultato. Si tratta di un presidio sanitario particolarmente importante per i colleghi e, proprio per questo, UNARMA non farà mancare il proprio impegno affinché lo studio dentistico possa essere inaugurato e messo a disposizione del personale nel più breve tempo possibile.”

Riccio conclude: “Un aspetto particolarmente significativo è rappresentato dall’attività formativa svolta dall’Infermeria Presidiaria attraverso i corsi BLSD, fondamentali per l’acquisizione delle tecniche di primo soccorso e per l’utilizzo del defibrillatore. Ogni Carabiniere della provincia di Reggio Calabria può richiedere l’abilitazione BLSD e la stessa Infermeria provvede ad organizzare periodicamente i relativi corsi di formazione, consentendo al personale di acquisire e mantenere competenze essenziali per affrontare situazioni di emergenza sanitaria.”

“Al termine della visita abbiamo potuto constatare una realtà efficiente, moderna e fortemente orientata alle esigenze del personale. L’Infermeria Presidiaria della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria rappresenta un presidio sanitario di assoluta importanza per l’intero territorio provinciale e un esempio concreto di servizio al personale che merita di essere sostenuto e ulteriormente valorizzato.”

La visita si è conclusa con piena soddisfazione da parte della delegazione di UNARMA Calabria, che ha espresso apprezzamento per la qualità dei servizi offerti e per l’impegno quotidianamente profuso dal personale dell’Infermeria Presidiaria a favore dei Carabinieri della provincia di Reggio Calabria.