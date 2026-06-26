Una nuova realtà di calcio nasce in Calabria (dalla collaborazione con UniCal): ecco il City Rende FC. Al timone del club c’è Roberto Occhiuzzi

Prende ufficialmente il via il progetto City Rende F.C., una nuova realtà calcistica che punta a diventare un riferimento sportivo e sociale per l’intera area urbana. A guidare l’iniziativa è Mister Roberto Occhiuzzi, figura simbolo del calcio locale e nazionale. Occhiuzzi è una bandiera del Rende, con cui detiene il maggior numero di presenze nei professionisti insieme a De Brasi, con i colori biancorossi. Allo stesso tempo, rappresenta una figura simbolo anche del Cosenza, sia da giocatore sia da allenatore, essendo stato l’artefice della storica salvezza in Serie B e del record europeo nel 2020.

Oggi, da tecnico professionista UEFA Pro, Occhiuzzi consolida un percorso partito da lontano. La nuova società nasce adesso, ma è frutto di un lavoro capillare avviato già da due anni. Un biennio di crescita che ha mosso i primi e fondamentali passi in stretta sinergia con l’Università della Calabria: una preziosa partnership strategica con l’Unical, che la società intende ringraziare sentitamente per aver creduto e supportato l’incubazione di questa idea sportiva sin dalle sue origini.

In questo percorso, il progetto ha saputo raccogliere una straordinaria fiducia sul territorio, fidelizzando un altissimo numero di iscritti e posizionandosi, per qualità metodologica e organizzativa, come una delle realtà più stimate e annoverate nel panorama italiano. In questa nuova fase, grazie all’impegno diretto dello stesso Roberto Occhiuzzi insieme alle aziende di famiglia, questa eccellenza compie il definitivo salto di qualità strutturale e societario, pronta a investire importanti risorse private.

Un progetto identitario tra storia e futuro

La City Rende F.C. si presenterà ai nastri di partenza con i tradizionali colori biancorossi e il vessillo storico della città. Non si tratterà solo di una scuola calcio, ma di un vero e proprio ecosistema completo che integrerà la scuola calcio, l’intero settore giovanile e una prima squadra già pronta per l’iscrizione al campionato regionale Dilettanti. “Il calcio italiano sta vivendo una crisi di visione”, dichiara Roberto Occhiuzzi. “Per questo ho scelto di investire sui giovani, studiando i migliori modelli nazionali ed internazionali. Ma per restituire a Rende il calcio che merita serviva una realtà solida. La City Rende F.C. non è il club di un singolo, è il progetto di un’intera città.”

La società City Rende FC ha completa autonomia e solidità economica per portare avanti e sostenere da sola questo progetto. Tuttavia, poiché l’iniziativa vuole essere prima di tutto un fenomeno sociale e un motore di aggregazione e senso di appartenenza per la comunità, la governance ha scelto di non chiudersi nel proprio recinto. Le porte resteranno quindi spalancate a tutti coloro che desidereranno condividere questo viaggio. La società è aperta in primis alle istituzioni, oltre che a imprenditori, professionisti e appassionati del territorio che vorranno sentirsi parte attiva del progetto.

“La nostra porta è spalancata”, conclude Occhiuzzi. “Insieme possiamo riportare la gloria e l’entusiasmo che questi colori e questa città meritano ampiamente”. Il progetto City Rende F.C. nasce dunque con l’obiettivo di unire sport, formazione e identità territoriale, costruendo attorno al calcio un nuovo percorso di partecipazione e appartenenza per la comunità rendese.