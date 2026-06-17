Una nuova DesTEENazione per l’estate dei giovani reggini: sport, arte, spazi comuni e tirocini aziendali | FOTO e INTERVISTE

Non è un doposcuola, non è un oratorio, non è un centro sociale, non è una struttura d’accoglienza. È una novità che va a coprire un vuoto presente sul territorio di Reggio Calabria, in un settore sensibile come quello del sociale, soprattutto se legato ai giovani. Stiamo parlando di DesTEENazione, spazio funzionale aperto da pochi mesi in via Cardinale G. Portanova 184, con l’obiettivo di creare un luogo dedicato all’incontro, alla crescita e alla partecipazione attiva degli giovani, dagli 11 ai 21 anni, attraverso laboratori creativi e percorsi di accompagnamento che hanno l’obiettivo di promuovere relazioni positive e opportunità di sviluppo personale.
La vera rivoluzione nel progettare questo spazio, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguarda proprio il ruolo dei ragazzi. I giovani sono protagonisti, ma per davvero. L’ingresso è gratuito è non è soggetto ad alcun vincolo sociale, di reddito o quant’altro. Un giovane può essere accompagnato dai genitori, presentarsi spontaneamente, anche con il suo gruppo di amici, e decidere quale attività svolgere, indipendentemente da quelle presenti nel calendario di eventi.
Se, per esempio, è previsto un torneo di ping-pong, o un laboratorio artistico, un ragazzo può decidere di partecipare, o in alternativa di leggere un libro, guardare la tv o semplicemente rilassarsi per qualche ora, fare amicizia in uno spazio a sua completa disposizione con diverse aule interne e un ampio giardino esterno.
E non solo: c’è una sezione dedicata alla musica con diversi strumenti musicali per poter imparare da zero, per fare pratica o anche solo per suonare in compagnia. Molto importante, in questo senso, l’aiuto di esperti qualificati che seguono i ragazzi a realizzare i propri sogni e i propri obiettivi personali.
L’estate da DesTEENazione: sport, musica, arte e aperture speciali anche di sera
Aperto anche durante il periodo scolastico, dalle 12:30 fino alle 19, con la possibilità anche di pranzare in un’area break apposita all’interno della struttura (con frigo, microonde, tavoli, lavello ma non cucina), DesTEENazione diventa molto importante d’estate quando, finita la scuola, i ragazzi hanno parecchio tempo libero a disposizione e spesso non sanno come impiegarlo.
Nella struttura di via Cardinale Portanova, aperta al mattino dalle 08:00 alle 14:00 (il martedì e il giovedì fino le 17:00), vengono proposti laboratori creativi, attività artistiche, giochi di squadra, musica, sport, tornei, momenti di aggregazione e tante occasioni per conoscere nuovi amici e vivere il territorio in modo positivo e partecipato. A rendere ancora più speciale la programmazione saranno le aperture serali straordinarie dedicate ad eventi, sfide, serate tematiche e momenti di socialità che verranno periodicamente annunciati attraverso i canali social del progetto.
Angela Latella, responsabile della comunicazione di DesTEENazione, ha fatto una panoramica generale ai nostri microfoni.
Il supporto psicologico per ragazzi e genitori
Trattandosi di giovani, per gran parte in età adolescenziale, un momento della vita in cui si attraversano profondi cambiamenti, è importante anche che i ragazzi vengano accompagnati da professionisti qualificati anche sotto il profilo psicologico, in grado di affrontare anche emozioni complesse, sentimenti come la rabbia o la volontà di prevaricare sugli altri. Non si tratta solo della convivialità giornaliera, ma anche di levigare alcuni lati del carattere e acquisire nuove consapevolezze utili anche per il proprio futuro. Supporto offerto anche ai genitori.
Come spiegato ai nostri microfoni dallo psicologo Saverio Sergi, coordinatore tecnico del progetto, DesTEENazione offre anche una formazione verso il mondo lavorativo con tirocini retribuiti.
L’impulso del settore Welfare del Comune di Reggio Calabria
DesTEENazione è un progetto che ha un forte impatto anche territoriale. Non solo è dedicato ai ragazzi, presente e futuro della città, ma promuove anche attività outdoor che vanno a migliorare anche la città stessa. Chiaramente, l’importanza sociale della struttura è di alto livello: uno spazio pensato per i giovani, modulato sulle loro esigenze, in grado di offrire un’alternativa concreta alle insidie della strada, dell’online, dei contesti in cui ragazzi possono trovarsi senza punti di riferimento.
La progettazione è stata realizzata all’interno del Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, i funzionari del Comune si sono occupati del progetto partendo dal bando ministeriale, per realizzare un progetto fortemente voluto dal dirigente di settore Francesco Barreca. La dott.ssa Elena Mundo, Coordinatore Strategico Programmatico di DesTEENazione e funzionario del Settore Welfare, ha tracciato una panoramica completa ai nostri microfoni.
Le 6 linee di DesTEENazione
Gli interventi avranno come destinatari diretti i ragazzi e le ragazze adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, i nuclei familiari degli adolescenti del territorio e, per alcune linee d’azione, anche i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 21 anni. Nello specifico, i servizi di cui al progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”, si articolano in 6 diverse linee di intervento che sono strettamente collegate in un insieme di attività specifiche:
- Attività aggregative/socioeducative: al fine di offrire ai minori un contesto educativo e relazionale volto a promuovere il benessere, l’autonomia, la capacità di auto-organizzazione e lo sviluppo delle competenze personali e sociali anche attraverso il potenziamento delle Life Skills, saranno strutturate varie attività quali spazio studio sia in forma libera che guidata, gioco, sia in forma sia libera che strutturata, laboratori e attività di partecipazione e di apprendimento informale (laboratori tematici, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cineforum, fumettistica, musica, arti visive, teatro, difesa personale, primo soccorso, yoga, discipline olistiche, ecc.);
- Educativa di Strada: azioni finalizzate ad avvicinare, nel modo più informale possibile, ragazze e ragazzi che si aggregano spontaneamente in spazi pubblici e luoghi informali del territorio per coinvolgerli in azioni di valorizzazione delle loro competenze e di attivazione di processi di protagonismo giovanile. L’unità di strada raggiungerà gli adolescenti nei luoghi di ritrovo naturale e spontaneo, al fine di realizzare azioni pedagogiche e svolgere anche una funzione di ponte verso lo Spazio Multifunzionale o verso altri servizi socioeducativi territoriali, promuovendo percorsi di accompagnamento individuali o di gruppo finalizzati all’inclusione e alla partecipazione attiva;
- Progetti Get Up: Get up è acronimo di “Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione”. Nell’ambito di questa linea d’azione, saranno realizzati presso le scuole secondarie di secondo grado dei progetti di utilità sociale proposti e ideati dai ragazzi e delle ragazze coinvolti. Tali progetti potranno essere finalizzati, ad esempio: alla riqualificazione di ambienti pubblici, interni o esterni alla scuola, azioni a sostegno di gruppi vulnerabili, contrasto al cambiamento climatico, sensibilizzazione su specifiche tematiche di interesse sociale, ecc;
- Azioni educative per la prevenzione dell’abbandono scolastico: le attività si rivolgono ad adolescenti tra i 16 e i 19 anni non inseriti in un percorso formativo tradizionale e/o a rischio di abbandono scolastico e disadattamento sociale. Attraverso la strutturazione di un’equipe integrata (costituita da istituti scolastici, servizi sociali e agenzie formative territoriali) verrà strutturato un “percorso formativo personalizzato” che coinvolga direttamente il ragazzo, con l’obiettivo di prevenire la dispersione scolastica e favorire il reinserimento nel sistema formativo e lavorativo anche attraverso la “Formazione Mestieri”;
- Accompagnamento e supporto alle figure genitoriali: l’attività consiste in un accompagnamento di tipo psicologico ed educativo ai genitori e/o alle figure di riferimento dei ragazzi e delle ragazze adolescenti. Il supporto alla genitorialità ha l’obiettivo di ampliare le risorse dei genitori (o del singolo genitore), migliorando la qualità delle relazioni con i figli attraverso una maggiore consapevolezza;
- Accompagnamento psicologico e promozione dell’intelligenza emotiva ragazzi e ragazze: nell’ambito di tale linea d’intervento verranno offerte attività di accompagnamento di tipo psicologico, educativo e psicoeducativo rivolto a ragazzi e ragazze. In questo contesto lo Spazio Multifunzionale costituisce un luogo di accoglienza, informazione, orientamento ai vari servizi, dialogo e sostegno per gli adolescenti sotto forma di attività individuali, di gruppo e laboratoriali per favorire lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. L’obiettivo è promuovere la capacità di comprendere le proprie emozioni e sviluppare competenze relazionali, aiutando i ragazzi ad affrontare crisi temporanee oppure orientare verso i servizi specialistici del territorio.
- Tirocini di inclusione: è prevista l’attivazione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, di tirocini retribuiti di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento, rivolti a ragazzi e ragazze tra i 16 e i 21 anni, finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia di giovani in carico o segnalati dai Servizi Sociali Professionali.