Una nuova DesTEENazione per l’estate dei giovani reggini: sport, arte, spazi comuni e tirocini aziendali | FOTO e INTERVISTE

Non è un doposcuola, non è un oratorio, non è un centro sociale, non è una struttura d’accoglienza. È una novità che va a coprire un vuoto presente sul territorio di Reggio Calabria, in un settore sensibile come quello del sociale, soprattutto se legato ai giovani. Stiamo parlando di DesTEENazione, spazio funzionale aperto da pochi mesi in via Cardinale G. Portanova 184, con l’obiettivo di creare un luogo dedicato all’incontro, alla crescita e alla partecipazione attiva degli giovani, dagli 11 ai 21 anni, attraverso laboratori creativi e percorsi di accompagnamento che hanno l’obiettivo di promuovere relazioni positive e opportunità di sviluppo personale.

La vera rivoluzione nel progettare questo spazio, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguarda proprio il ruolo dei ragazzi. I giovani sono protagonisti, ma per davvero. L’ingresso è gratuito è non è soggetto ad alcun vincolo sociale, di reddito o quant’altro. Un giovane può essere accompagnato dai genitori, presentarsi spontaneamente, anche con il suo gruppo di amici, e decidere quale attività svolgere, indipendentemente da quelle presenti nel calendario di eventi.

Se, per esempio, è previsto un torneo di ping-pong, o un laboratorio artistico, un ragazzo può decidere di partecipare, o in alternativa di leggere un libro, guardare la tv o semplicemente rilassarsi per qualche ora, fare amicizia in uno spazio a sua completa disposizione con diverse aule interne e un ampio giardino esterno.

E non solo: c’è una sezione dedicata alla musica con diversi strumenti musicali per poter imparare da zero, per fare pratica o anche solo per suonare in compagnia. Molto importante, in questo senso, l’aiuto di esperti qualificati che seguono i ragazzi a realizzare i propri sogni e i propri obiettivi personali.

L’estate da DesTEENazione: sport, musica, arte e aperture speciali anche di sera

Aperto anche durante il periodo scolastico, dalle 12:30 fino alle 19, con la possibilità anche di pranzare in un’area break apposita all’interno della struttura (con frigo, microonde, tavoli, lavello ma non cucina), DesTEENazione diventa molto importante d’estate quando, finita la scuola, i ragazzi hanno parecchio tempo libero a disposizione e spesso non sanno come impiegarlo.

Nella struttura di via Cardinale Portanova, aperta al mattino dalle 08:00 alle 14:00 (il martedì e il giovedì fino le 17:00), vengono proposti laboratori creativi, attività artistiche, giochi di squadra, musica, sport, tornei, momenti di aggregazione e tante occasioni per conoscere nuovi amici e vivere il territorio in modo positivo e partecipato. A rendere ancora più speciale la programmazione saranno le aperture serali straordinarie dedicate ad eventi, sfide, serate tematiche e momenti di socialità che verranno periodicamente annunciati attraverso i canali social del progetto.

Angela Latella, responsabile della comunicazione di DesTEENazione, ha fatto una panoramica generale ai nostri microfoni.

Il supporto psicologico per ragazzi e genitori

Trattandosi di giovani, per gran parte in età adolescenziale, un momento della vita in cui si attraversano profondi cambiamenti, è importante anche che i ragazzi vengano accompagnati da professionisti qualificati anche sotto il profilo psicologico, in grado di affrontare anche emozioni complesse, sentimenti come la rabbia o la volontà di prevaricare sugli altri. Non si tratta solo della convivialità giornaliera, ma anche di levigare alcuni lati del carattere e acquisire nuove consapevolezze utili anche per il proprio futuro. Supporto offerto anche ai genitori.

Come spiegato ai nostri microfoni dallo psicologo Saverio Sergi, coordinatore tecnico del progetto, DesTEENazione offre anche una formazione verso il mondo lavorativo con tirocini retribuiti.

L’impulso del settore Welfare del Comune di Reggio Calabria

DesTEENazione è un progetto che ha un forte impatto anche territoriale. Non solo è dedicato ai ragazzi, presente e futuro della città, ma promuove anche attività outdoor che vanno a migliorare anche la città stessa. Chiaramente, l’importanza sociale della struttura è di alto livello: uno spazio pensato per i giovani, modulato sulle loro esigenze, in grado di offrire un’alternativa concreta alle insidie della strada, dell’online, dei contesti in cui ragazzi possono trovarsi senza punti di riferimento.

La progettazione è stata realizzata all’interno del Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, i funzionari del Comune si sono occupati del progetto partendo dal bando ministeriale, per realizzare un progetto fortemente voluto dal dirigente di settore Francesco Barreca. La dott.ssa Elena Mundo, Coordinatore Strategico Programmatico di DesTEENazione e funzionario del Settore Welfare, ha tracciato una panoramica completa ai nostri microfoni.

Le 6 linee di DesTEENazione

Gli interventi avranno come destinatari diretti i ragazzi e le ragazze adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, i nuclei familiari degli adolescenti del territorio e, per alcune linee d’azione, anche i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 21 anni. Nello specifico, i servizi di cui al progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”, si articolano in 6 diverse linee di intervento che sono strettamente collegate in un insieme di attività specifiche: