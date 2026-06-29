“Una marcia in più per Palermo”, Sud Chiama Nord organizza un incontro all’Ars

Sud Chiama Nord convoca una conferenza stampa per presentare “Una marcia in più per Palermo”, in programma mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 9.30, presso la Sala Gialla “Piersanti Mattarella” dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo. Nel corso dell’incontro con gli organi di informazione, il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca illustrerà il percorso politico che il movimento intende avviare nel capoluogo siciliano, delineando obiettivi, strategie e le prossime tappe.

“Mi incuriosisce vedere- afferma De Luca- quanto si parli già di noi a Palermo. Evidentemente qualcuno ha capito che non stiamo convocando una semplice conferenza stampa, ma che stiamo per aprire una nuova fase politica. ‘Una marcia in più per Palermo’ è un progetto che guarda al futuro della città e che presenteremo nei dettagli mercoledì 1 luglio. A chi oggi si limita a fare ipotesi e retroscena dico una sola cosa: abbiate ancora un po’ di pazienza. Mercoledì- conclude De Luca- capirete perché tutta questa attenzione. E, credetemi, le sorprese non mancheranno”.