“Una gita a…?”, Tropea protagonista sulla Settimana Enigmistica: il Sindaco esulta per un dettaglio da non sottovalutare

Tropea finisce sulle pagine della Settimana Enigmistica e diventa la soluzione completa del cruciverba “Una gita a…?”, pubblicato a pagina 21 del numero 4915, in edicola dal 4 giugno. Le parole crociate mettono alla prova gli osservatori più esperti, quelli che amano andare alla scoperta del patrimonio custodito tra vicoli e piazze, soffermarsi sui particolari dei portali e sui dettagli degli importanti palazzi gentilizi incastonati nel borgo, nei suoi appena 3,5 chilometri quadrati. Tra le fotografie alle quali dare un nome e da incasellare nel cruciverba non compare la cartolina ormai internazionale rappresentata dal Santuario di Santa Maria dell’Isola, che domina uno degli specchi d’acqua della Calabria tra i più noti e apprezzati al mondo, più volte ripreso da media e riviste internazionali, da The Worm al Financial Times, giusto per citarne alcuni. Troppo facile, altrimenti.

“L’ulteriore valore aggiunto della costante attenzione mediatica nazionale ed internazionale su Tropea è rappresentato – dichiara il sindaco Giovanni Macrì – dal fatto che ormai non c’è più un’unica cartolina della nostra Città, coincidente solo ed esclusivamente con l’istantanea dell’Isola di Santa Maria o del magico affaccio sul mare. Come conferma anche quest’ultima zoomata dedicata alla nostra Destinazione turistica da una delle icone storiche fra le riviste del tempo libero e del passatempo intelligente più amata dagli italiani, Tropea – aggiunge – viene riconosciuta anche e soprattutto come prestigioso borgo storico tra i più belli d’Italia, custode di qualità della vita e capace di far vivere all’ospite esperienze autentiche. Si tratta di un risultato per nulla scontato, sicuramente frutto delle precise azioni di marketing territoriale messe in campo in questa direzione negli anni passati e che conferma – conclude Macrì – la direzione strategica che continueremo a portare avanti nell’innalzamento degli standard di qualità per intercettare sempre di più viaggiatori esperienziali e target di qualità in tutti i periodi dell’anno”.

Nel cruciverba c’è Corso Vittorio Emanuele, il corridoio che conduce a uno dei diversi belvedere della città e che rappresenta la risposta contenuta nelle caselle orizzontali a partire dalla 21. Ci sono poi la centrale Piazza Ercole, il Sedile dei Nobili, antica sede del governo della città, il Municipio e la sontuosa Cattedrale di Maria Santissima di Romania. La presenza di Tropea sulla storica rivista conferma così l’attenzione nazionale verso una destinazione che non viene raccontata soltanto attraverso il suo affaccio sul mare, ma anche attraverso il valore del suo borgo storico, dei suoi monumenti e dei suoi luoghi identitari. E’ questo il dettaglio interessante e da non sottovalutare, evidenziato dal Sindaco: Tropea è oggi riconosciuta non più solo come meta balneare, ma come borgo storico.