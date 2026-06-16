“Un viaggio tra le stanghe della Vara con Maria Consolatrice”, a Reggio Calabria la presentazione del libro di Gaetano Surace e Antonio Marino

“Un viaggio tra le stanghe della Vara con Maria Consolatrice”, il nuovo libro scritto da Gaetano Surace e Antonio Marino, con la prefazione di Eduardo Lamberti Castronuovo e la postfazione di Pino Nano ed il commento di Frà Pietro Ammendola, sarà presentato Mercoledì 17 giugno alle ore 17.00, presso la Basilica dell’Eremo di Reggio Calabria. L’opera si propone come un intenso viaggio narrativo tra memoria, tradizione, devozione e identità popolare, raccontando dall’interno il mondo dei Portatori della Vara della Madonna della Consolazione. Non si tratta di un libro di storia né di una trattazione teologica, ma di una storia romanzata che intreccia ricordi, esperienze vissute, fantasia e tradizione, offrendo al lettore uno sguardo autentico su uno dei patrimoni culturali e spirituali più significativi della comunità reggina.

Attraverso personaggi, emozioni e vicende che richiamano la vita quotidiana della città, gli autori raccontano il significato profondo dell’essere Portatore: un’eredità che si trasmette di generazione in generazione e che rappresenta molto più di un semplice servizio durante la processione. È un legame con la propria terra, con la famiglia, con la fede e con una storia collettiva che continua a vivere nel cuore di Reggio Calabria.

Il volume pone al centro il valore della tradizione della Vara della Madonna della Consolazione

Il volume pone al centro il valore della tradizione della Vara della Madonna della Consolazione, evidenziandone il ruolo di patrimonio culturale immateriale da custodire e tramandare. Le pagine restituiscono il senso di fratellanza, appartenenza e unità che caratterizza la schiera dei Portatori, uomini diversi tra loro ma accomunati dalla stessa devozione e dallo stesso spirito di servizio.

“Un viaggio tra le stanghe della Vara con Maria Consolatrice” è, dunque, il racconto di un cammino umano e spirituale che invita il lettore a scoprire cosa si cela dietro il legno della Stanga: la fatica, l’amore, il sacrificio e l’orgoglio di custodire una tradizione che rappresenta l’identità di un intero popolo. La presentazione del volume, in programma presso la Basilica dell’Eremo, rappresenterà un momento di riflessione e condivisione dedicato a quanti riconoscono nella Madonna della Consolazione e nella Vara uno dei simboli più autentici della storia e della cultura reggina.