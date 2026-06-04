Un selfie con i trofei del Triplete! Domotek fa un regalo ai reggini: lo showroom di Ravagnese diventa un piccolo museo | FOTO

Una stagione da record, un’azienda reggina leader nel settore green e una squadra in grado di vincere non uno, non due, ma addirittura tre trofei in un’annata che resterà nella storia. Ed è tutto riassumibile con una parola: Domotek. Un filo verde che va dal lavoro sul territorio per favorire la transizione green di Reggio Calabria, fino al taraflex della pallavolo. Da Giuseppe Di Stefano, Giovanni Tomasello e Maria Luis Ariobazzani a capitan Laganà, mister Polimeni e l’avvocato Martino. Due team vincenti che fanno squadra con l’obiettivo comune di valorizzare Reggio Calabria nei rispettivi ambiti.

E da questa sinergia nasce un’idea davvero originale. Dalla giornata di oggi e per tutta la giornata di domani, presso il punto vendita di Ravagnese, sarà possibile ammirare il trofeo della promozione in A2, la Coppa Italia A3 e la Supercoppa A3. La sede di Domotek è diventata un vero e proprio museo sportivo nel quale, fra gli ultimi modelli di condizionatori, stufe e tanti altri prodotti, spuntano anche le coppe di una stagione da sogno a disposizione di tutti i clienti per ammirarle da vicino e scattare una foto ricordo.

E ricordiamo che, ancora per qualche giorno, c’è anche il 5% di sconto su tutti i prodotti come ‘regalo promozione in A2’ che Domotek ha voluto riservare ai propri clienti. Con la scusa di ammirare i trofei, un’occhiatina ai nuovi condizionatori, visto il caldo che inizia a farsi sentire, non è una cattiva idea…