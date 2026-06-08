Un reggino premiato a Roma: il Cavaliere Giuseppe Tripodi riconosciuto con il Premio Internazionale “Cultura 900”

Il Cavaliere Giuseppe Tripodi, promotore della cultura e del turismo di Reggio Calabria, è stato premiato nella Sala Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini a Roma con il prestigioso Premio Internazionale “Cultura 900”. Il riconoscimento celebra il suo “instancabile lavoro volto a valorizzare le tradizioni locali e a promuovere l’arte della nostra regione”. La motivazione ufficiale del premio recita: “È un instancabile promotore della cultura e del turismo di Reggio Calabria. Grazie alla sua visione, ha organizzato premi nazionali e internazionali che celebrano arte e tradizioni locali, mettendo la città sotto i riflettori e creando opportunità per artisti e imprenditori. Per queste ragioni, il Cav. Tripodi merita questo riconoscimento per il suo prezioso contributo alla promozione turistica della Regione Calabria”.

Il Cav. Tripodi ha dedicato la sua vita a mettere in luce le bellezze e le peculiarità del territorio, creando eventi che non solo attraggono visitatori, ma favoriscono anche la crescita di una comunità artistica e imprenditoriale vibrante. La sua passione e il suo impegno sono considerati un esempio per tutti. In occasione del riconoscimento, il Cav. Tripodi ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale: “Sentito ringraziamento al Cav. M. Gaspare Maniscalco, Delegato Eventi Socio-Culturali A.N.I.O.C di Roma, al Prof. Ing. Pasquale Marasco, Presidente Nazionale A.N.I.L.D.D., e al Cav. Dott. Gino Marcoccia, Delegato A.N.I.O.C. di Roma, per aver conferito questo prestigioso premio”.

Infine, sulla cerimonia e sul significato del premio, Tripodi commenta: “Il Premio ‘Cultura 900’ è un riconoscimento che celebra l’eccellenza e l’impatto positivo di persone che, come il Cav. Tripodi, si dedicano alla promozione della cultura e del turismo. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma, e ha rappresentato un’importante occasione per celebrare non solo il Cav. Tripodi, ma anche il ricco patrimonio culturale di Reggio Calabria”.