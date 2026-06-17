Un Posto al Sole arriva in Calabria: la fiction Rai sceglie nuovi scenari

Un Posto al Sole arriva in Calabria e porta con sé l’attenzione di un pubblico affezionato che da trent’anni segue una delle produzioni più longeve e amate della televisione italiana. La storica fiction Rai, simbolo del racconto quotidiano fatto di relazioni, sentimenti, conflitti familiari e temi sociali, ha scelto alcuni luoghi rappresentativi del territorio calabrese per ambientare nuove scene destinate alla programmazione estiva. Le riprese sono in corso proprio in questi giorni e coinvolgono aree dal forte valore paesaggistico, capaci di unire montagna, borghi, mare e identità locale.

Il set si è spostato a Camigliatello, nel cuore della Sila, ma il viaggio della fiction non si fermerà all’altopiano. La produzione, infatti, toccherà anche la Riviera dei Cedri, con riprese previste tra Praia a Mare, Scalea e San Nicola Arcella. Si tratta di una scelta significativa, perché permette alla Calabria di entrare nel racconto televisivo nazionale non soltanto come sfondo suggestivo, ma come territorio vivo, riconoscibile e ricco di atmosfere diverse. L’arrivo di Un Posto al Sole in Calabria rappresenta quindi un’occasione importante per valorizzare luoghi già amati dai turisti e al tempo stesso capaci di sorprendere il grande pubblico televisivo.

Camigliatello e la Sila diventano set televisivo

La presenza del set a Camigliatello conferma il ruolo sempre più centrale della Sila come destinazione capace di attrarre produzioni audiovisive, visitatori e curiosità mediatica. L’altopiano silano, con i suoi paesaggi montani, i boschi, l’aria fresca e l’identità fortemente legata alla natura, offre un contesto molto diverso dagli scenari urbani tradizionalmente associati a Un Posto al Sole. Proprio questa diversità può diventare un elemento narrativo interessante, perché consente alla fiction di ampliare il proprio immaginario e di accompagnare i personaggi in un ambiente nuovo, lontano dalla quotidianità del Palazzo Palladini.

Le riprese a Camigliatello Silano danno inoltre visibilità a una località che negli anni ha consolidato la propria vocazione turistica. Inserire questi luoghi all’interno di una produzione Rai così popolare significa portare nelle case degli italiani un’immagine della Calabria legata non solo al mare, ma anche alla montagna, ai paesaggi verdi, alle tradizioni dell’entroterra e a una dimensione più intima del viaggio. In ottica di promozione territoriale, la scelta della Sila calabrese contribuisce a raccontare una regione più completa, fatta di contrasti armoniosi e di scenari capaci di funzionare perfettamente anche davanti alla macchina da presa.

La Riviera dei Cedri tra Praia a Mare, Scalea e San Nicola Arcella

Accanto alla montagna, la produzione di Un Posto al Sole porterà la fiction anche sulla costa, nella suggestiva Riviera dei Cedri. Le riprese previste tra Praia a Mare, Scalea e San Nicola Arcella aprono il racconto a una delle aree più conosciute e fotografate della Calabria tirrenica, dove il mare, le scogliere, le spiagge e i panorami costieri diventano elementi di forte impatto visivo. È un passaggio importante, perché consente alla fiction di mostrare la doppia anima della regione: quella montana e quella marina, quella dell’entroterra silano e quella della costa affacciata sul Tirreno.

La Riviera dei Cedri è da tempo una meta turistica apprezzata per la bellezza del paesaggio e per l’identità culturale che ruota attorno ai suoi centri principali. Portare qui una produzione come Un Posto al Sole significa rafforzare la riconoscibilità del territorio e generare curiosità nei telespettatori, che potranno ritrovare nelle puntate scorci familiari o scoprire luoghi da visitare. In particolare, San Nicola Arcella, Scalea e Praia a Mare possiedono caratteristiche scenografiche molto forti, ideali per un racconto televisivo che voglia unire trama, emozione e valorizzazione del paesaggio.

Gli episodi girati in Calabria in onda dal 17 luglio

Secondo quanto riportato dal servizio di RaiNews TGR Calabria, gli episodi girati nella regione andranno in onda dal 17 luglio. Per i fan di Un Posto al Sole, questa data segna l’inizio di una nuova fase narrativa in cui la Calabria entrerà ufficialmente nella storia della fiction. L’attesa riguarda non solo lo sviluppo delle vicende dei protagonisti, ma anche il modo in cui i luoghi calabresi saranno integrati nel racconto, tra ambientazioni naturali, dialoghi, dinamiche sentimentali e possibili svolte narrative.

La messa in onda estiva può rivelarsi particolarmente favorevole per la promozione del territorio. Nel periodo in cui cresce l’attenzione verso le destinazioni turistiche, vedere in televisione luoghi come Camigliatello, la Sila e la Riviera dei Cedri può stimolare interesse, ricerche online e desiderio di viaggio. Le fiction televisive, soprattutto quando hanno un pubblico consolidato, possono incidere sull’immaginario collettivo e contribuire a costruire una narrazione positiva delle località in cui vengono girate. In questo senso, la presenza di Un Posto al Sole in Calabria non è soltanto una notizia di spettacolo, ma anche un potenziale volano culturale e turistico.

Trent’anni di Un Posto al Sole e un nuovo omaggio al territorio

L’arrivo in Calabria coincide con un momento particolarmente significativo per Un Posto al Sole, che compie trent’anni. La fiction Rai ha attraversato generazioni di telespettatori, mantenendo nel tempo una forte riconoscibilità e una capacità rara di rinnovarsi senza perdere la propria identità. La scelta di spostare parte delle riprese fuori dai luoghi abituali conferma la volontà di continuare ad ampliare il racconto, portando i personaggi in contesti nuovi e offrendo al pubblico prospettive diverse.

In trent’anni, Un Posto al Sole è diventata molto più di una soap opera: è un appuntamento quotidiano, una finestra sulla società italiana e un prodotto televisivo capace di intrecciare intrattenimento e attualità. Ambientare alcune scene in Calabria significa inserire la regione in una narrazione popolare e familiare, rendendola parte di un racconto seguito da milioni di spettatori. La fiction, attraverso i suoi personaggi e le sue storie, può così contribuire a far emergere la bellezza dei luoghi, ma anche il senso di accoglienza e la forza identitaria del territorio calabrese.

I protagonisti sul set calabrese

Nel servizio realizzato a Camigliatello, RaiNews TGR Calabria ha incontrato alcuni protagonisti e figure legate alla produzione. Tra i nomi indicati compaiono Fabio Sabbioni, regista, Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission, e alcuni volti noti della fiction come Vladimir Randazzo, interprete di Nunzio, Gina Amarante, che dà volto a Micaela e Manuela, e Giorgia Gianetiempo, interprete di Rossella. La presenza degli attori sul set calabrese ha attirato curiosità e attenzione, confermando il forte legame emotivo che il pubblico mantiene con i personaggi della serie.

Il coinvolgimento della Calabria Film Commission è un elemento rilevante, perché testimonia il lavoro svolto per rendere il territorio sempre più attrattivo nei confronti delle produzioni cinematografiche e televisive. Quando una fiction nazionale sceglie una regione per le proprie riprese, non si tratta soltanto di una decisione estetica, ma anche di una sinergia organizzativa, logistica e istituzionale. La presenza di Un Posto al Sole in Calabria può dunque essere letta anche come il risultato di un percorso di promozione del territorio attraverso l’audiovisivo, settore che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più strategico nella comunicazione delle destinazioni.

Calabria Film Commission e promozione audiovisiva del territorio

La scelta della Calabria come set di Un Posto al Sole si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione del territorio attraverso cinema, serie tv e fiction. Le produzioni audiovisive hanno la capacità di trasformare un luogo in immagine condivisa, rendendolo riconoscibile e desiderabile agli occhi del pubblico. In questo senso, la Calabria Film Commission svolge un ruolo importante nel favorire l’incontro tra produzioni e territori, facilitando la realizzazione di progetti capaci di generare ricadute culturali, economiche e turistiche.

Le riprese di una fiction Rai comportano infatti attenzione mediatica, presenza di troupe, coinvolgimento di professionalità e possibilità di promozione indiretta. Ogni scena girata tra Camigliatello, la Sila e la Riviera dei Cedri diventa una piccola vetrina nazionale, capace di mostrare paesaggi e atmosfere a un pubblico ampio. Per la Calabria, spesso raccontata in modo parziale o stereotipato, la fiction può rappresentare un’occasione per proporre un’immagine diversa, più luminosa, autentica e legata alla ricchezza dei suoi luoghi.

Un’occasione per il turismo in Calabria

L’arrivo di Un Posto al Sole in Calabria può avere effetti positivi anche sul piano turistico. Le località coinvolte nelle riprese hanno già una propria identità forte, ma la visibilità televisiva può amplificarne l’attrattiva. Camigliatello può beneficiare di un racconto che valorizza la montagna calabrese, mentre la Riviera dei Cedri può rafforzare il proprio posizionamento come destinazione balneare e paesaggistica di grande fascino. La televisione, soprattutto quando entra nella quotidianità del pubblico, ha il potere di rendere familiari luoghi che molti spettatori potrebbero poi scegliere come meta di vacanza.

Il fenomeno del turismo legato alle fiction è ormai consolidato. Quando una serie mostra un territorio in modo riconoscibile, lo spettatore sviluppa un legame emotivo con quei luoghi, perché li associa a personaggi, storie e momenti narrativi. Nel caso di Un Posto al Sole, questo meccanismo può essere ancora più efficace grazie alla fedeltà del pubblico e alla lunga storia della produzione. Vedere la Calabria all’interno di una fiction così amata può trasformarsi in un invito alla scoperta, soprattutto per chi conosce la regione solo attraverso le mete più note o attraverso un’immagine incompleta.

Perché Un Posto al Sole in Calabria è una notizia importante

La presenza di Un Posto al Sole in Calabria è una notizia importante perché unisce televisione, territorio, turismo e identità culturale. Non si tratta semplicemente di uno spostamento di set, ma di un’occasione per raccontare la regione attraverso una narrazione popolare e accessibile. La fiction Rai porta con sé una storia lunga trent’anni, un pubblico affezionato e una capacità di entrare nella quotidianità degli spettatori che poche produzioni italiane possono vantare. Inserire la Calabria in questo racconto significa darle spazio in un immaginario nazionale ampio e trasversale.

Dalla Sila alla Riviera dei Cedri, da Camigliatello a Praia a Mare, Scalea e San Nicola Arcella, la regione diventa protagonista di un percorso televisivo che può contribuire a promuoverne la bellezza e la varietà. Gli episodi in onda dal 17 luglio permetteranno al pubblico di scoprire come questi luoghi saranno raccontati all’interno della trama e quale ruolo avranno nelle vicende dei personaggi. Per la Calabria, è un’opportunità di visibilità; per i fan della fiction, una nuova ambientazione da seguire; per il territorio, un segnale positivo di attenzione da parte del mondo audiovisivo nazionale.

Un racconto televisivo che valorizza la Calabria

L’arrivo di Un Posto al Sole in Calabria dimostra quanto il territorio calabrese possa essere competitivo anche come set televisivo. La varietà dei paesaggi, la forza delle località coinvolte e il fascino di luoghi come Camigliatello, la Sila e la Riviera dei Cedri offrono alla fiction un patrimonio visivo di grande impatto. Allo stesso tempo, la fiction restituisce al territorio una visibilità preziosa, capace di raggiungere un pubblico vasto e di alimentare una narrazione positiva.

In attesa della messa in onda degli episodi dal 17 luglio, l’attenzione è già alta. La presenza degli attori, il lavoro della produzione e il coinvolgimento delle istituzioni locali confermano che la Calabria è sempre più al centro di progetti capaci di unire spettacolo e promozione. Un Posto al Sole porta la sua storia trentennale tra montagna e mare, trasformando il set calabrese in un’occasione di racconto, scoperta e valorizzazione. Per una regione ricca di luoghi iconici e ancora da raccontare pienamente, questa è una vetrina importante e un segnale di grande interesse.