Un ponte fra Calabria e Hong Kong: nasce il tavolo istituzionale per export e investimenti

La Calabria apre una nuova fase di collaborazione economica e commerciale con Hong Kong. L’assessore regionale alla Cooperazione internazionale, Antonio Montuoro, d’intesa con gli assessori Giovanni Calabrese, con deleghe a Turismo, Lavoro e Sviluppo economico, e Gianluca Gallo, con deleghe ad Agricoltura e Promozione delle fiere nazionali e internazionali, ha promosso un incontro istituzionale con la delegazione governativa di Hong Kong. L’iniziativa rientra nella strategia della Regione Calabria volta a rafforzare le relazioni internazionali e a sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, favorendo nuove opportunità di investimento, export e cooperazione tra imprese e istituzioni.

L’appuntamento è fissato per lunedì 29 giugno, alle ore 15, nella Sala Conferenze del 12° piano della Cittadella regionale di Catanzaro. Ad aprire i lavori sarà l’assessore Antonio Montuoro, che accoglierà la delegazione dell’Hong Kong Economic and Trade Office – Brussels e dell’Hong Kong Trade Development Council. Seguirà l’avvio ufficiale del Tavolo istituzionale Calabria-Hong Kong, organismo di confronto permanente tra istituzioni, università, sistema camerale, associazioni imprenditoriali e operatori economici. L’obiettivo è consolidare le relazioni economiche e commerciali, favorire gli investimenti, sviluppare nuovi canali di export e costruire partenariati strategici tra la Calabria e il mercato asiatico.

I partecipanti al tavolo Calabria-Hong Kong

All’incontro interverranno Luciano Vigna, Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Calabria; Antonio Montuoro, assessore regionale alla Cooperazione internazionale; Giovanni Calabrese, assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico; Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura e alle relative attività di promozione; Fabrizio Della Bina, presidente Iceps; Francesca Alicata, responsabile Relazioni esterne SIMEST, in collegamento; Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria; Pietro Falbo, presidente di Unioncamere Calabria; Gianluigi Greco, rettore dell’Università della Calabria; Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Per la delegazione di Hong Kong parteciperanno Ms. Shirley Yung, Special Representative for Hong Kong Economic and Trade Affairs to the European Union; Ms. Fiona Li, Deputy Representative; Mr. Mark Neirynck, Public Relations Officer; Mr. Chris Lo, Regional Director Europe, Central Asia and Israel; Mr. Gianluca Mirante, Director Italy, Cyprus, Greece and Malta dell’Hong Kong Trade Development Council. I lavori del Tavolo istituzionale saranno moderati dal direttore generale ICEPS, Massimiliano Gambini.

A partire dalle ore 16.45 sono in programma gli incontri B2B tra la delegazione di Hong Kong e le imprese calabresi del comparto agroalimentare. Gli incontri sono organizzati per favorire l’avvio di relazioni commerciali, l’accesso al mercato asiatico e la costruzione di nuove partnership internazionali, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità al sistema produttivo regionale.