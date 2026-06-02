Un pezzo di Calabria a Roma: il coro Laudate Dominum di Praia a Mare si esibirà nel corso della manifestazione per gli 80 anni della Repubblica

Questa sera un pezzo di Calabria si esibirà alla manifestazione “I Volti della Repubblica”, in Piazza del Quirinale a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle massime cariche dello Stato. Il Coro Polifónico Laudate Dominum di Praia a Mare, diretto dal M° Roberto Manuel Zangari, prenderà parte alla grande manifestazione organizzata per celebrare gli 80 anni della Repubblica. L’evento, a partire dalle ore 21.15, sarà trasmesso in diretta su Rai 1. I coristi dell’Alto Tirreno Cosentino si esibiranno sullo stesso palco di artisti di fama nazionale come Roberto Bolle, Cecilia Bartoli e Gianni Morandi, eseguendo i brani Va, Pensiero e l’Inno di Mameli, accompagnati dall’Orchestra Nazionale dei Conservatori diretta dal M° Leonardo De Amicis.

“Siamo onorati di poter offrire il nostro servizio canoro e di rappresentare la Calabria in un contesto così prestigioso” dichiara il Presidente Giuseppe Messineo. All’onore però si unisce anche l’emozione, come traspare dalle parole di uno dei coristi, Mario Scarfone di Scalea: “durante le prove abbiamo ricevuto gli omaggi di artisti come Gianni Morandi, tutto questo é per noi qualcosa di inimmaginabile”. La comunità locale ha accolto con entusiasmo questa notizia ed espresso vivo apprezzamento. Per la corale, fondata nel 1992, questo è un sogno che si realizza e che mostra il volto di una Calabria bella, fatta di passione, impegno, professionalità e tanti sacrifici.