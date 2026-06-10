Un nuovo passo verso il futuro: il decalogo “Dieci passi sostenibili per camminare in montagna” e il contributo di AssoCEA Messina APS

Le montagne appaiono imponenti e forti, ma sono ecosistemi estremamente fragili. A soffrirne oggi non è solo la crisi climatica globale, ma anche la pressione del turismo sovraffollato. Da questa consapevolezza nasce il decalogo “Dieci passi sostenibili per camminare in montagna”, un invito a rallentare, vivere il cammino come un’esperienza di cura e creare una “nuova alleanza tra l’essere umano e la montagna”.

Il documento è frutto di un lavoro corale promosso originariamente da Agesci e CSVnet, a partire dall’esperienza del progetto “Ritmo dei passi”. Alla stesura ha partecipato attivamente anche AssoCEA Messina APS, prima associazione siciliana ad aderire all’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). L’ASviS patrocina e sostiene il decalogo, riconoscendo nel cammino una pratica essenziale per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, in collaborazione con il Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina.

Molto più di semplici regole: guida alla cittadinanza attiva

Il decalogo non è un elenco di divieti, ma una vera e propria guida alla cittadinanza attiva e alla responsabilità civica. Tra i punti fondamentali:

Rispetto per l’ambiente: osservare i segnali del cambiamento climatico, limitare l’impatto ambientale degli spostamenti e prediligere un turismo lento.

osservare i segnali del cambiamento climatico, limitare l’impatto ambientale degli spostamenti e prediligere un turismo lento. Sostegno alle comunità locali: scegliere alimenti, prodotti e servizi del territorio per contrastare spopolamento e marginalizzazione.

scegliere alimenti, prodotti e servizi del territorio per contrastare spopolamento e marginalizzazione. Sicurezza e consapevolezza: prepararsi adeguatamente alle escursioni, rispettare i propri limiti e rifiutare un approccio puramente competitivo alla montagna.

prepararsi adeguatamente alle escursioni, rispettare i propri limiti e rifiutare un approccio puramente competitivo alla montagna. Dimensione sociale e civica: come ricordano i promotori, “Camminare insieme è anche praticare il volontariato”. La cura dei sentieri, dei rifugi e dei beni comuni rafforza la solidarietà ed è uno strumento educativo per i giovani.

come ricordano i promotori, “Camminare insieme è anche praticare il volontariato”. La cura dei sentieri, dei rifugi e dei beni comuni rafforza la solidarietà ed è uno strumento educativo per i giovani. Dialogo e pace: le montagne, spesso confini geografici, devono diventare luoghi di incontro tra popoli e culture diverse.

Eco nazionale e riconoscimenti mediatici

L’iniziativa, avviata nel 2024 con il progetto “Ritmo dei passi”, giunge alla terza edizione, in partenza il 13 giugno 2026 in Lombardia lungo il Sentiero Italia CAI. Il decalogo ha riscosso forte interesse nazionale, con ampio spazio sulle principali testate e media italiani:

ANSA: “Dieci passi sostenibili per camminare in montagna: un decalogo per tutte e tutti – ASviS”

“Dieci passi sostenibili per camminare in montagna: un decalogo per tutte e tutti – ASviS” Corriere della Sera: “Dieci consigli preziosi per camminare, vivendo la montagna”

“Dieci consigli preziosi per camminare, vivendo la montagna” Avvenire: “Dieci passi di sostenibilità: come camminare (bene) in montagna”

“Dieci passi di sostenibilità: come camminare (bene) in montagna” Radio Popolare: puntata di “Vieni con me” del 09/06/2026, minuti 13.30-24.30

Oggi più che mai, camminare in montagna richiede consapevolezza. Grazie all’impegno di AssoCEA Messina APS, FederTrek e ASviS, il decalogo fornisce una guida per lasciare alle future generazioni non solo sentieri incontaminati, ma anche comunità più solidali e rispettose del pianeta. Il documento completo è disponibile per il download all’indirizzo: https://bit.ly/4uvwCTI.