Un Consigliere Comunale e un Presidente di Circoscrizione: Casa Riformista contenta per il risultato elettorale a Reggio Calabria

La lista Avanti – PSI – Italia Viva – PRI – Casa Riformista ha espresso grande soddisfazione per il risultato conseguito alle elezioni amministrative di Reggio Calabria. Nonostante il vero e proprio tsunami elettorale che ha premiato il centrodestra, Casa Riformista, nata solo pochi mesi fa, è riuscita a ottenere risultati significativi in una città tradizionalmente competitiva.

Il consenso conquistato ha permesso al movimento di ottenere un seggio in Consiglio Comunale e di eleggere un Presidente di Circoscrizione, l’unico esponente del centrosinistra a raggiungere questo risultato. Giuseppe Sera, commissario provinciale, sottolinea che “Il consenso ottenuto rappresenta per noi un segnale significativo di fiducia e partecipazione. Siamo riusciti a conquistare un seggio in Consiglio Comunale e ad eleggere un Presidente di Circoscrizione, unico esponente del centrosinistra a raggiungere questo risultato. Un dato politico che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione il nostro percorso”.

La lista evidenzia come il risultato confermi la presenza di un’area riformista, moderata e progressista radicata sul territorio e capace di interpretare le esigenze di una parte significativa della cittadinanza. “Il risultato ottenuto rappresenta un punto di partenza e non un punto di arrivo. Continueremo a lavorare per rafforzare l’area riformista, promuovere politiche innovative e contribuire con spirito costruttivo all’azione amministrativa nell’interesse di Reggio Calabria”.

Casa Riformista si dichiara pronta a essere una voce propositiva e costruttiva anche dall’opposizione, vigilando sull’operato dell’amministrazione e avanzando proposte concrete. “La nostra presenza nelle istituzioni sarà improntata al dialogo, alla competenza e alla responsabilità, con l’obiettivo di dare voce ai cittadini e contribuire allo sviluppo della città”, si legge nella nota.

Il movimento invita inoltre il centrosinistra a una riflessione profonda sul proprio ruolo e sulle strategie future: “È evidente la necessità di un repentino cambio di passo: servono idee nuove, meno immobilismo, maggiore coinvolgimento dei territori e dei giovani e soprattutto azioni politiche condivise e realmente partecipate. Occorre ripensare profondamente il centrosinistra, aprendolo ad una nuova fase politica capace di costruire una credibile e valida alternativa di governo”. Casa Riformista ringrazia i partiti che hanno contribuito all’alleanza elettorale, il Partito Socialista Italiano e il Partito Repubblicano Italiano, per “essere stati nostri compagni di viaggio in questa importante avventura elettorale, contribuendo con spirito unitario e autentica collaborazione alla costruzione di un progetto politico riformista e moderato”.

Il movimento, attraverso il consigliere comunale Filippo Quartuccio, il presidente della II circoscrizione Giovanni Muraca e i consiglieri delle altre circoscrizioni, annuncia l’intenzione di rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio, costruendo un rapporto diretto con quartieri, associazioni, giovani e realtà produttive e sociali. “Saremo presenti ogni giorno, dentro e fuori le istituzioni, con un atteggiamento di ascolto, impegno e spirito di servizio, affinché nessuna istanza dei cittadini resti inascoltata. Casa Riformista vuole essere un punto di riferimento stabile per chi crede in una città più moderna, efficiente, solidale e protagonista del proprio futuro”.