Un calabrese sbarca in Serie A: Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna

Un altro calabrese sbarca in Serie A, ma per la prima volta: Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Nato a Rossano, ma è cresciuto in Germania, paese in cui si è trasferito da piccolo coi genitori. Italiano, dunque, ma anche tedesco, e non solo nel cognome. E’ in Germania che è cresciuto pure calcisticamente ed è lì che è diventato grande. Ora il ritorno in Italia. “Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva”.

“Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Premier-Liga russa, ha raggiunto gli Ottavi di Finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22”.