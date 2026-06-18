Un asse ingegneristico lungo trent’anni: cosa si nasconde dietro l’accordo tra Italia e Giappone per il Ponte sullo Stretto

La firma degli storici protocolli internazionali a Villa Pamphilj a Roma, avvenuta appena tre giorni fa, il 15 giugno 2026, tra Italia e Giappone ha riacceso i riflettori globali sull’intesa diplomatica ed economica tra il governo italiano guidato da Giorgia Meloni e quello giapponese del premier Sanae Takaichi. Tra accordi strategici sui semiconduttori, sulla cooperazione aerospaziale e sulla comune gestione delle emergenze climatiche, l’attenzione pubblica è stata catalizzata da un passaggio di eccezionale valore simbolico: l’investitura del Ponte sullo Stretto di Messina come emblema visibile dell’alleanza industriale tra le due nazioni.

Il premier giapponese ha infatti espresso un auspicio temporale e strategico fortissimo, dichiarando testualmente: “Auspico che il Ponte sullo Stretto, a cui partecipano anche imprese giapponesi, diventi un grande progetto simbolo della cooperazione economica tra i nostri Paesi“, aggiungendo subito dopo: “Speriamo che il progetto possa realizzarsi al più presto, facendo leva sul ‘know how’ e sull’esperienza del Giappone“. Per comprendere a fondo la portata di queste parole, tuttavia, è necessario compiere un’analisi lucida e rigorosa, che superi la superficie della retorica politica per esplorare l’immenso patrimonio di contenuto tecnico, scientifico e ingegneristico che unisce i due Paesi. Quello che apparentemente può sembrare un semplice assist diplomatico contestuale è in realtà il coronamento di un legame strutturale profondo, le cui radici affondano in oltre tre decenni di storia condivisa.

Le radici storiche dell’opera: oltre trent’anni di cooperazione sismica e aerodinamica

L’origine della progettazione comune di questa imponente opera pubblica non nasce oggi, ma risale a più di trent’anni fa, in un momento cruciale in cui l’ingegneria italiana stava definendo le linee guida del progetto di massima del 1992 per la soluzione a campata unica. In quegli anni, le istituzioni italiane e la società concessionaria avviarono un canale permanente di scambio scientifico istituzionale con la Honshu-Shikoku Bridge Authority, l’ente governativo giapponese allora impegnato nella pianificazione e costruzione dei più complessi sistemi di ponti sospesi del Sol Levante, tra cui il celeberrimo ponte di Akashi-Kaikyo. Entrambe le nazioni, accomunate da una complessa e pericolosa sismicità territoriale, compresero che la sfida contro le forze della natura richiedeva una condivisione totale delle conoscenze. Gli esperti giapponesi misero a disposizione i propri studi avanzati sui modelli di simulazione aerodinamica e sul comportamento delle strutture metalliche sottoposte a shock tellurici estremi. Questa storica cooperazione tecnico-scientifica ha permesso di validare la fattibilità strutturale della campata da 3.300 metri, fondendo l’audacia del design italiano con la rigorosa dottrina costruttiva antisismica sviluppata nelle università e nei laboratori di Tokyo.

La solidità industriale del consorzio Eurolink e il peso della tecnologia nipponica

La traduzione pratica di questa lunghissima cooperazione scientifica trova la sua massima espressione nell’assetto societario e industriale incaricato di realizzare materialmente la mega-infrastruttura siculo-calabra. L’esecuzione dell’opera è infatti affidata a Eurolink, un consorzio internazionale di scopo concepito per unire le principali eccellenze mondiali del settore delle grandi costruzioni. All’interno di questa compagine, guidata dall’impresa italiana Webuild nel ruolo di leader, la presenza del colosso giapponese IHI Corporation rappresenta il vero pilastro tecnologico per la fornitura e la lavorazione degli acciai speciali ad altissima resistenza. Il consorzio si completa con il contributo internazionale della spagnola Sacyr e delle storiche aziende di costruzione italiane Condotte e Itinera. La partecipazione di IHI, precedentemente nota come Ishikawajima-Harima Heavy Industries, non è un inserimento dell’ultima ora dovuto a equilibri geopolitici, bensì la naturale evoluzione di un partner industriale che ha attivamente partecipato alla validazione dei componenti strutturali del ponte fin dalle prime fasi di gara. Il colosso nipponico porta in dote un’esperienza impareggiabile nella realizzazione di cassoni metallici e sistemi di sospensione per ponti a grande luce, garantendo standard operativi globali che nessun’altra filiera industriale al mondo sarebbe in grado di replicare.

Dal vertice politico ai tavoli operativi: la concretezza dell’incontro del trenta aprile

L’appassionato richiamo della premier Takaichi a Villa Pamphilj, con la speranza che l’opera si realizzi “al più presto”, non rappresenta quindi un’uscita estemporanea o un mero manifesto programmatico distaccato dalla realtà dei fatti. Al contrario, trova una sponda operativa immediata e concreta in quanto accaduto appena un mese e mezzo fa. Il 30 aprile 2026, infatti, una delegazione tecnica di altissimo livello della stessa IHI Corporation, guidata dal Representative Director e Senior Executive Officer Jun Kobayashi, ha varcato la soglia del quartier generale della società Stretto di Messina S.p.A. a Roma per un lungo vertice operativo con l’amministratore delegato Pietro Ciucci. Durante quell’incontro tecnico, ben lontano dai riflettori della politica generalista, gli ingegneri giapponesi e italiani hanno analizzato i dettagli operativi legati all’imminente avvio della progettazione esecutiva e della successiva fase realizzativa. Le lunghe dichiarazioni rilasciate dagli esperti in quella sede hanno ribadito la totale idoneità delle tecnologie metallurgiche e costruttive giapponesi per far fronte alle sollecitazioni dinamiche del ponte, dimostrando che la macchina industriale era già pienamente avviata molto prima che i due capi di governo siglassero l’intesa politica a Villa Pamphilj.

Sicurezza sismica e resilienza strutturale: la sostanza tecnica dietro le quinte

La vera sostanza che cementa l’asse tra Roma e Tokyo risiede dunque nei laboratori di calcolo e nei dati scientifici accumulati in decenni di monitoraggio ambientale. Il Ponte sullo Stretto di Messina è stato progettato per resistere a terremoti di magnitudo eccezionale, superiori persino al catastrofico sisma che colpì lo Stretto nel 1908, capitalizzando l’esperienza maturata dal Giappone durante il terremoto di Kobe del 1995. In quell’occasione, il ponte Akashi-Kaikyo, allora in fase di costruzione, superò la faglia sismica attiva senza subire danni strutturali grazie alle sue innovative fondazioni e ai sistemi idraulici di smorzamento delle oscillazioni. Questo specifico know-how in materia di sicurezza sismica e stabilità aerodinamica viene oggi applicato direttamente al progetto italiano. La sinergia tra l’eccellenza ingegneristica italiana nella fluidodinamica e la leadership giapponese nella produzione siderurgica pesante trasforma il ponte in un vero e proprio laboratorio globale dell’infrastruttura del futuro. Le parole pronunciate dai premier a Roma non sono che la punta dell’iceberg di una gigantesca struttura di relazioni scientifiche e industriali, un’alleanza granitica che si appresta a trasformare un’ambizione storica nel più grande primato dell’ingegneria mondiale del ventunesimo secolo.