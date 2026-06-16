Un albero per ogni nato, la bella iniziativa del Lions Club Polistena “Brutium”: ne pianta 4 per i nuovi bambini

Un gesto semplice ma profondamente simbolico, capace di unire la tutela dell’ambiente, il valore della vita e il senso di appartenenza alla comunità. Con questo spirito nasce l’iniziativa “Un albero per ogni nato”, promossa dal Lions Club Polistena “Brutium”, in collaborazione con il Comune di Terranova Sappo Minulio. L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno 2026 alle 18.30 in Piazza XXIV Maggio, luogo simbolo della vita sociale cittadina, dove verranno piantati quattro alberi dedicati a quattro bambini nati nella comunità: Azzurra, Leonardo, Aronne e Saad. L’obiettivo è trasformare la crescita di ogni bambino in un segno tangibile di speranza e di responsabilità verso le future generazioni.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dei Lions per la salvaguardia dell’ambiente, una delle principali aree di servizio dell’associazione a livello internazionale. Piantare un albero significa investire nel futuro, contribuire alla tutela del territorio, migliorare la qualità della vita e lasciare alle nuove generazioni un patrimonio naturale e culturale destinato a crescere nel tempo. Ogni albero rappresenterà una storia unica e irripetibile, un simbolo di radicamento, crescita e futuro. Così come gli alberi affondano le proprie radici nella terra per svilupparsi e dare frutti, anche i bambini rappresentano le radici vive della comunità, il presente che costruisce il domani.