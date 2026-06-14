“Ulteriore”, a Reggio Calabria nasce il progetto dedicato a fotografia e arti visive

Reggio Calabria si prepara ad accogliere “Ulteriore”, il nuovo progetto dedicato alla fotografia e alle arti visive che, da giugno a dicembre 2026, animerà la città e la sua area metropolitana con un programma di residenze artistiche, mostre, workshop, talk, letture portfolio e attività di ricerca. Le prime residenze artistiche prenderanno il via nel segno dell’esplorazione del territorio e della fotografia documentaria, con l’obiettivo di costruire un percorso culturale capace di mettere in relazione ricerca artistica, luoghi e comunità.

Il progetto sarà presentato ufficialmente mercoledì 17 giugno alle ore 11.00 sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), dove si terrà la conferenza stampa di lancio. All’incontro interverranno Fabrizio Sudano, direttore del MArRC; Teodora Malavenda, fondatrice e direttrice artistica di Ulteriore; Arch. Adele Sergi, responsabile mostre ed eventi di Ulteriore; e Angela Pellicanò, artista e curatrice. Sarà inoltre presente Enzo Fiammetta, Direttore del Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina.