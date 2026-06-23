Ue, Tridico entusiasta: “bene il voto su euro digitale, grande vittoria per cittadini e piccoli esercenti”

L’approvazione del regolamento sull’euro digitale in Commissione ECON del Parlamento europeo è, per Pasquale Tridico, una “grande vittoria” per cittadini e piccoli esercenti. Il testo, secondo il capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, prevede le due modalità d’uso, offline e online, e rafforza la sovranità monetaria europea. A commentare il voto è Pasquale Tridico, unico relatore italiano del regolamento sull’euro digitale e già candidato alla presidenza della Regione Calabria.

“L’approvazione del regolamento sull’euro digitale rappresenta una grande vittoria per cittadini e piccoli esercenti. Il testo prevede infatti le due modalità d’uso – offline e online – e rafforza la sovranità monetaria europea. Il contante non viene sostituito, come qualcuno senza aver letto il regolamento continua a sostenere, ma viene affiancato da uno strumento pubblico, moderno e capace di ridurre la dipendenza dai circuiti esteri americani Visa, Mastercard e PayPal. A ragione possiamo dire che Davide batte Golia. L’euro digitale è infatti progettato per essere inclusivo garantendo a tutti, anche a chi oggi ha un accesso limitato ai servizi finanziari come i pensionati, la possibilità di effettuare pagamenti digitali in modo semplice e sicuro. Sarà utilizzabile tramite app, carte o dispositivi dedicati, senza barriere tecnologiche”.

“Per i cittadini e i piccoli commercianti i pagamenti di base saranno gratuiti, mentre per tutti gli altri si prevede una significativa riduzione delle commissioni rispetto ai circuiti privati. Questo significa più margini per le imprese e prezzi più competitivi per i consumatori. Penso anche al Mezzogiorno, alla Calabria e alle aree interne del Paese, dove gli sportelli bancari chiudono uno dopo l’altro e dove cittadini e piccoli commercianti pagano spesso il prezzo più alto della scarsa concorrenza nei servizi finanziari. L’euro digitale non sostituisce il contante, ma mette a disposizione una nuova infrastruttura pubblica europea, gratuita e accessibile, capace di garantire maggiori opportunità e minori costi anche nei territori più fragili. Per noi questa non è una questione tecnologica, ma una questione di inclusione sociale e territoriale. Quello di oggi nella Commissione ECON, a larga maggioranza, per noi è un voto storico; adesso avanti tutta senza ostacoli per l’approvazione definitiva del regolamento entro fine anno. Come Movimento 5 Stelle abbiamo centrato il nostro obiettivo politico: fare dell’euro digitale uno strumento di pagamento sicuro, istantaneo, gratuito e sempre accessibile”.