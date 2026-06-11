Tutto quello che c’è da sapere sulla Cerimonia inaugurale dei Mondiali 2026: 3 spettacoli, Shakira e record

Il Mondiale 2026, il più grande nella storia della FIFA per numero di squadre partecipanti, con ben 48 nazioni, si avvicina rapidamente. Questa edizione si distingue per una novità assoluta: la Cerimonia inaugurale sarà distribuita in tre diverse nazioni e in due giorni consecutivi, una soluzione mai adottata prima nei 96 anni di storia della competizione. A rendere possibile questa impresa è Balich Wonder Studio, l’agenzia milanese guidata da Marco Balich, celebre per aver curato le cerimonie olimpiche e quella dei Mondiali 2022 in Qatar. La partecipazione di oltre 900 persone garantirà uno spettacolo di grande livello, confermando l’evento come un momento storico per il calcio mondiale.

Il Programma della Cerimonia Inaugurale dei Mondiali 2026

Il calendario ufficiale prevede due giornate clou:

11 giugno – Messico

Location: Stadio Azteca di Città del Messico

Stadio Azteca di Città del Messico Ora locale: 11:30 (19:30 in Italia)

11:30 (19:30 in Italia) Ospiti musicali: Shakira con Burna Boy per il brano ufficiale Dai, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla

Shakira con Burna Boy per il brano ufficiale Dai, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla Match inaugurale: Messico-Sudafrica, ore 13:00 locali (21:00 in Italia)

12 giugno – Canada

Location: BMO Field di Toronto

BMO Field di Toronto Ora locale: 13:30 (21:30 in Italia)

13:30 (21:30 in Italia) Ospiti musicali: Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince

Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince Match: Canada-Bosnia Erzegovina, ore 15:00 locali (23:00 in Italia)

12 giugno – Stati Uniti

Location: SoFi Stadium di Los Angeles

SoFi Stadium di Los Angeles Ora locale: 16:30 (00:30 in Italia)

16:30 (00:30 in Italia) Ospiti musicali: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema, Tyla e altri artisti ancora da annunciare

Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema, Tyla e altri artisti ancora da annunciare Match: USA-Paraguay, ore 18:00 locali (02:00 in Italia)

Curiosità e record storici

Questa edizione dei Mondiali presenta diverse curiosità che spaziano dalla musica all’organizzazione del torneo, passando per i record legati allo stadio più famoso d’America. Ecco i più importanti:

Shakira diventa la prima artista nella storia a scrivere e interpretare l’inno ufficiale della Coppa del Mondo in due diverse edizioni, dopo il successo mondiale di Waka Waka nel 2010 e ora con Dai Dai nel 2026.

diventa la prima artista nella storia a scrivere e interpretare l’inno ufficiale della Coppa del Mondo in due diverse edizioni, dopo il successo mondiale di Waka Waka nel 2010 e ora con Dai Dai nel 2026. È la prima volta che una Cerimonia inaugurale si svolge in tre città diverse. Nei precedenti Mondiali co-organizzati, come Corea-Giappone 2002, l’evento si era tenuto in un unico stadio.

si svolge in tre città diverse. Nei precedenti Mondiali co-organizzati, come Corea-Giappone 2002, l’evento si era tenuto in un unico stadio. Lo Stadio Azteca di Città del Messico entra nella storia come il primo impianto ad ospitare tre inaugurazioni mondiali: 1970, 1986 e ora 2026.

La formula innovativa dei Mondiali 2026 potrebbe essere riproposta per il Mondiale 2030, che celebrerà il centenario della competizione con partite in sei nazioni: Spagna, Portogallo, Marocco, e singoli match in Argentina, Paraguay e Uruguay, per omaggiare la prima edizione.