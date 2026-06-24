Turismo a Bagnara Calabra, il sindaco Pistolesi fa il punto sulle sfide future | INTERVISTA

Bagnara Calabra, perla della Costa Viola, guarda alla nuova stagione turistica con i riflettori puntati sulla programmazione, sull’accoglienza e sulla valorizzazione del territorio. Il Comune tirrenico si prepara ad affrontare una fase importante, in cui il turismo rappresenta uno dei temi centrali per il presente e per il futuro della comunità. La località calabrese, affacciata su uno dei tratti più suggestivi del litorale reggino, è chiamata a consolidare la propria identità di destinazione capace di unire paesaggio, tradizione, mare e patrimonio territoriale. In questo contesto si inserisce il confronto con il sindaco Adone Pistolesi, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, per fare il punto della situazione.

Il sindaco Adone Pistolesi intervistato da StrettoWeb

Per approfondire la fase che sta vivendo Bagnara Calabra, Graziano Tomarchio ha intervistato per StrettoWeb il sindaco del Comune tirrenico, Adone Pistolesi. Al centro dell’intervista c’è la nuova programmazione turistica, con particolare attenzione ai temi dell’accoglienza, della promozione del territorio e delle sfide che attendono la città.

Turismo a Bagnara Calabra, programmazione e accoglienza

La notizia più rilevante per i lettori riguarda la centralità della programmazione turistica. Bagnara Calabra guarda alla nuova stagione con l’obiettivo di mettere al centro l’accoglienza e la capacità di valorizzare le proprie risorse. Il turismo, per un territorio come quello bagnarese, non è soltanto un comparto economico, ma anche uno strumento di racconto dell’identità locale. La posizione sulla Costa Viola, il rapporto con il mare e la vocazione del borgo rendono la programmazione un passaggio decisivo per migliorare l’esperienza dei visitatori e rafforzare il ruolo della città nel panorama turistico calabrese.