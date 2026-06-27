Truppe USA in Italia, il sondaggio: leggera maggioranza a favore del ritiro | DATI

La domanda posta da Termometro Politico sul possibile ritiro delle truppe americane dall’Italia fotografa un Paese diviso, ma con una maggioranza favorevole all’uscita o alla riduzione sostanziale della presenza militare statunitense. Sommando le tre opzioni favorevoli al ritiro, il dato raggiunge il 50,6%. È questo il numero politicamente più rilevante della rilevazione: più di un intervistato su due, secondo il sondaggio, si colloca nel campo di chi ritiene giusto il ritiro delle forze americane presenti sul territorio italiano. Tuttavia, dietro questa maggioranza non c’è una sola visione strategica. Il fronte favorevole è infatti attraversato da differenze profonde, che vanno dall’antimilitarismo alla richiesta di maggiore autonomia nazionale, fino alla volontà di rafforzare l’esercito italiano.

Il 25% vuole ridurre la dipendenza dagli USA e il peso militare

La quota più consistente tra i favorevoli al ritiro è rappresentata dal 25,0% degli intervistati, che considera giusto il ritiro delle truppe americane per ridurre la dipendenza dagli USA e, più in generale, il peso militare. Questa posizione unisce due elementi: da una parte la critica alla dipendenza strategica dell’Italia dagli Stati Uniti, dall’altra una valutazione negativa della presenza militare in sé. Per questa parte del campione, il ritiro delle truppe americane avrebbe quindi un doppio significato: maggiore autonomia rispetto a Washington e minore centralità degli apparati militari nel territorio nazionale. Il dato del 25,0% è il più alto tra le opzioni favorevoli al ritiro e rappresenta il cuore del fronte che chiede un ridimensionamento del rapporto militare con gli USA.

Il 14,9% favorevole al ritiro ma chiede più difesa italiana

Una seconda componente del fronte favorevole, pari al 14,9%, sostiene il ritiro delle truppe americane ma con una logica completamente diversa. In questo caso, l’idea non è ridurre il peso militare in generale, bensì sostituire la dipendenza dagli Stati Uniti con un rafforzamento della difesa nazionale. Secondo questa posizione, le truppe americane dovrebbero lasciare l’Italia, ma il Paese dovrebbe investire di più nella propria sicurezza, rafforzando l’esercito italiano. È una visione fondata sull’autonomia strategica nazionale: meno presenza militare straniera, ma più capacità difensiva interna. Il dato evidenzia una frattura importante nel campo del sì al ritiro. Una parte degli intervistati vuole meno eserciti e meno militarizzazione, mentre un’altra parte vuole meno Stati Uniti ma più Italia nella gestione della difesa.

Il 10,7% sostiene una posizione radicale: “gli eserciti non dovrebbero esistere”

La terza componente favorevole al ritiro è la più radicale e raccoglie il 10,7% degli intervistati. Questa posizione si basa sull’idea che gli eserciti non dovrebbero esistere e che nessuno voglia attaccare l’Italia. Si tratta di una lettura pacifista e antimilitarista, che non si limita a contestare la presenza delle truppe americane, ma mette in discussione l’esistenza stessa degli apparati militari. Per questa quota del campione, il ritiro delle forze statunitensi sarebbe quindi solo una parte di una visione più ampia, contraria alla logica degli eserciti e della difesa armata. Il 10,7% contribuisce in modo decisivo al raggiungimento della maggioranza favorevole al ritiro, ma si colloca su una linea profondamente diversa rispetto a chi chiede più investimenti nella difesa italiana.

Il fronte favorevole è maggioritario ma diviso al suo interno

La somma delle tre posizioni favorevoli al ritiro delle truppe americane dall’Italia arriva al 50,6%. Il dato segnala una maggioranza favorevole, ma non compatta dal punto di vista politico e strategico. Il sondaggio mette infatti in luce una frattura interna molto rilevante. Da un lato ci sono coloro che vogliono ridurre il peso militare complessivo o arrivare a una visione radicalmente pacifista; dall’altro ci sono coloro che, pur volendo mandare via le truppe americane, chiedono un rafforzamento dell’esercito nazionale. Queste posizioni si ritrovano nella stessa risposta finale, cioè il sì al ritiro americano, ma partono da presupposti opposti. Per alcuni, il problema è la presenza militare in quanto tale; per altri, il problema è che quella presenza sia americana e non italiana.

Contrari al ritiro al 45,3%: il peso dell’alleanza con gli USA

Sul fronte opposto, i contrari al ritiro raggiungono complessivamente il 45,3%. Anche in questo caso, però, il fronte non è del tutto omogeneo. Le posizioni contrarie si dividono tra chi vuole mantenere le basi americane ma ridimensionare la presenza militare e chi invece si oppone a qualsiasi riduzione. Il dato conferma che l’alleanza con gli USA continua a essere considerata da una parte consistente degli intervistati un elemento importante per la sicurezza italiana. Quasi la metà del campione non sostiene un ritiro delle truppe americane, pur con gradi diversi di convinzione. La distanza tra favorevoli e contrari è relativamente contenuta: il 50,6% contro il 45,3%. Questo rende il tema della presenza militare statunitense in Italia uno dei più divisivi sul piano dell’opinione pubblica.

Il 28,4% vuole mantenere le basi ma ridurre la presenza americana

La quota più ampia tra i contrari al ritiro è il 28,4% di chi vuole mantenere le basi americane in Italia, ma con un ridimensionamento della presenza militare. Questa posizione cerca un equilibrio tra due esigenze: conservare l’alleanza con gli Stati Uniti e, allo stesso tempo, ridurre il peso della presenza militare americana sul territorio nazionale. È una posizione intermedia, che non chiede la rottura del rapporto strategico con Washington, ma nemmeno accetta senza modifiche l’attuale assetto. Per questa parte degli intervistati, la soluzione sarebbe un ridimensionamento, non un ritiro completo. Il dato del 28,4% è molto significativo perché rappresenta la principale area contraria al ritiro totale, ma aperta a una revisione della presenza americana.

Il 16,9% considera imprescindibile il ruolo militare americano

La posizione più netta contro il ritiro raccoglie il 16,9% degli intervistati. Questa quota si oppone a qualsiasi riduzione e considera il ruolo militare americano imprescindibile per la sicurezza italiana. Qui il rapporto con gli Stati Uniti viene interpretato come garanzia strategica. La presenza delle truppe americane è considerata un elemento necessario per la difesa del Paese e per la collocazione internazionale dell’Italia. In questa visione, ridurre la presenza statunitense potrebbe indebolire la sicurezza nazionale. Il 16,9% rappresenta dunque il nucleo più atlantista del campione, quello che vede nella continuità della presenza militare americana un fattore di stabilità e protezione.

Ritiro truppe USA dall’Italia, una frattura tra autonomia, pacifismo e sicurezza

Il sondaggio di Termometro Politico non racconta soltanto una divisione tra favorevoli e contrari. Mostra soprattutto la pluralità di visioni che si nascondono dietro il tema del ritiro delle truppe USA dall’Italia. Nel fronte favorevole convivono tre letture: ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, rafforzare la difesa italiana o superare del tutto la logica degli eserciti. Nel fronte contrario convivono invece due orientamenti: mantenere le basi ma ridimensionare la presenza oppure conservare integralmente il ruolo militare americano. Il risultato è una mappa politica complessa, in cui la stessa posizione sul ritiro può nascere da motivazioni opposte. Il sì può essere pacifista o nazional-strategico; il no può essere moderato e riformatore oppure pienamente favorevole alla presenza americana.